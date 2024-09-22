انتظام 1340 مدرسة ببني سويف ووكيل التعليم يوجه بتسجيل الغياب إلكترونيا

انتظم ما يزيد عن 825 ألفا و700 طالب وطالبة في أكثر من 1340 مدرسة بمحافظة بني سويف، في أول أيام العام الدراسي الجديد 2022-2025م، حيث وجه هاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، بتسجيل غياب الطلاب إلكترونيًا والسجلات المخصصة لذلك أولا بأول.

انتظام مدارس بني سويف

وكيل تعليم بني سويف يشدد على حضور مديري المدارس مبكرًا

وتفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بني سويف، عددًا من المدارس التي انتظمت بها الدراسة، اليوم الأحد، مشددًا على ضرورة حضور مديري المدارس قبل بداية اليوم الدراسي والمرور على مباني المدرسة للتأكد من سلامتها ونظافتها قبل بدء الطابور وعدم مغادرة المدرسة إلا بعد التأكد من خروج جميع التلاميذ والطلاب والعاملين، فضلًا عن ضرورة الإلتزام بتطبيق لائحة الانضباط والتحفيز المدرسي والبعد عن العقاب البدني والنفسي للطلاب وتفعيل دور لجنة الحماية المدرسية.

ووجه وكيل تعليم بني سويف، بتفعيل مجموعات التقوية بمختلف المدارس لتخفيف العبء عن كاهل الأسرة، مشددًا على حسن معاملة أولياء الأمور وتخصيص مواعيد لزيارتهم للمدارس لمتابعة أبنائهم، مع الإعلان عن هذه المواعيد بشكل واضح بمدخل المدرسة، والتشديد على حظر تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى من الطلاب وأولياء الأمور، والتأكيد على تسجيل غياب الطلاب إلكترونيًا والسجلات المخصصة لذلك أولا بأول، وإخطار أولياء الأمور بصفة دورية بموقف غياب أبنائهم.

انتظام مدارس بني سويف

حسن معاملة أولياء الأمور وتمكينهم من متابعة أبنائهم

كما وجه وكيل الوزارة، بعدم مغادرة مسئول الأمن باب المدرسة وغلقه عقب انتهاء طابور الصباح وإحكام الإشراف عليها والتأكد من هوية الزائرين قبل السماح لهم بدخول المدرسة وتسجيل بياناتهم فور دخولهم، فضلا عن الحرص على حسن معاملة أولياء الأمور وتخصيص مواعيد لزيارتهم للمدارس لتمكينهم من متابعة أبنائهم، مع الإعلان عن هذه المواعيد بشكل واضح بمدخل المدرسة.

وأشار إلى تسجيل غياب الطلاب إلكترونيًا والسجلات المخصصة لذلك أولا بأول، وإخطار أولياء الأمور بصفة دورية بموقف غياب أبنائهم، والتشديد على تطبيق لائحة الانضباط والتحفيز التربوي والبعد عن استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب نهائيًا، وتفعيل دور لجنة الحماية المدرسية.