الأحد 22 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

انتظام 1340 مدرسة ببني سويف ووكيل التعليم يوجه بتسجيل الغياب إلكترونيا

وكيل تعليم بني سويف
وكيل تعليم بني سويف يتفقد احدى المدارس

انتظم ما يزيد عن 825 ألفا و700 طالب وطالبة في أكثر من  1340 مدرسة بمحافظة بني سويف، في أول أيام العام الدراسي الجديد 2022-2025م، حيث وجه هاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، بتسجيل غياب الطلاب إلكترونيًا والسجلات المخصصة لذلك أولا بأول.

 

انتظام مدارس بني سويف

 

وكيل تعليم بني سويف يشدد على حضور مديري المدارس مبكرًا

وتفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بني سويف، عددًا من المدارس التي انتظمت بها الدراسة، اليوم الأحد، مشددًا على ضرورة حضور مديري المدارس قبل بداية اليوم الدراسي والمرور على مباني المدرسة للتأكد من سلامتها ونظافتها قبل بدء الطابور وعدم مغادرة المدرسة إلا بعد التأكد من خروج جميع التلاميذ والطلاب والعاملين، فضلًا عن ضرورة الإلتزام بتطبيق لائحة الانضباط والتحفيز المدرسي والبعد عن العقاب البدني والنفسي للطلاب وتفعيل دور لجنة الحماية المدرسية.

 

ووجه وكيل تعليم بني سويف، بتفعيل مجموعات التقوية بمختلف المدارس لتخفيف العبء عن كاهل الأسرة، مشددًا على حسن معاملة أولياء الأمور وتخصيص مواعيد لزيارتهم للمدارس لمتابعة أبنائهم، مع الإعلان عن هذه المواعيد بشكل واضح بمدخل المدرسة، والتشديد على حظر تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى من الطلاب وأولياء الأمور، والتأكيد على تسجيل غياب الطلاب إلكترونيًا والسجلات المخصصة لذلك أولا بأول، وإخطار أولياء الأمور بصفة دورية بموقف غياب أبنائهم.

 

انتظام مدارس بني سويف

 

حسن معاملة أولياء الأمور وتمكينهم من متابعة أبنائهم

كما وجه وكيل الوزارة، بعدم مغادرة مسئول الأمن باب المدرسة وغلقه عقب انتهاء طابور الصباح وإحكام الإشراف عليها والتأكد من هوية الزائرين قبل السماح لهم بدخول المدرسة وتسجيل بياناتهم فور دخولهم، فضلا عن الحرص على حسن معاملة أولياء الأمور وتخصيص مواعيد لزيارتهم للمدارس لتمكينهم من متابعة أبنائهم، مع الإعلان عن هذه المواعيد بشكل واضح بمدخل المدرسة.

 

وأشار إلى تسجيل غياب الطلاب إلكترونيًا والسجلات المخصصة لذلك أولا بأول، وإخطار أولياء الأمور بصفة دورية بموقف غياب أبنائهم، والتشديد على تطبيق لائحة الانضباط والتحفيز التربوي  والبعد عن استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب نهائيًا، وتفعيل دور لجنة الحماية المدرسية.

 

وكيل تعليم بني سويف ينفذ خطة الأتوبيس الطائر لمتابعة المدارس

في أول يوم دراسة، مخالفات بـ"تعليم الواسطى" ببني سويف

انتظام الدراسة في 214 مدرسة تعمل بنظام الفترتين ببني سويف (صور)

استخراج سيخ حديدي اخترق فخذ طفل بمستشفى بني سويف التخصصي

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

بني سويف محافظة بني سويف اخبار محافظة بني سويف محافظ بني سويف اخبار بني سويف اليوم جامعة بني سويف تعليم بني سويف وكيل تعليم بني سويف

مواد متعلقة

استخراج سيخ حديدي اخترق فخذ طفل بمستشفى بني سويف التخصصي

وكيل تعليم بني سويف ينفذ خطة الأتوبيس الطائر لمتابعة المدارس

في أول يوم دراسة، مخالفات بـ"تعليم الواسطى" ببني سويف

انتظام الدراسة في 214 مدرسة تعمل بنظام الفترتين ببني سويف (صور)

إزالة 420 حالة إشغالات متنوعة ببني سويف

غدًا، قطع المياه 14 ساعة عن قرى بمركز إهناسيا ببني سويف

مصرع شاب صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد ببني سويف

رئيس جامعة بني سويف يناقش مع السفير السعودي ملف الطلاب الوافدين

الأكثر قراءة

خبير مياه يكشف موقف امتلاء بحيرة ناصر، وحقيقة انهيار سد النهضة

نصيحة هامة من الكهرباء في حالة ظهور رسالة "الكارت غير مقبول" بالعدادات

نقيب الفلاحين: سعر عداية الطماطم وزن 25 كيلو تجاوز 500 جنيه.. وهذا موعد تراجع الأسعار

منشور غامض للشاعر أيمن بهجت قمر على حسابه بمواقع التواصل

هل قال كل اليهود والنصارى إنهم أبناء الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

محافظ بورسعيد يحيل مديري مدرستين و10 معلمين للتحقيق

نتنياهو يؤجل كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لهذا السبب

سعر جرام الذهب صباح اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024

ads

منوعات

المزيد

مقبرة للمواد البلاستيكية الدقيقة، علماء يكشفون معلومة مثيرة عن الشعاب المرجانية

بطلة أولمبية كورية تمثل دور قاتلة محترفة في مسلسل

قوته 6 درجات، زلزال يضرب منطقة سان لويس بالأرجنتين

بايدن ينتقد الرئيس الصيني على الهواء

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم السبت 21- 09- 2024 في الأسواق

سعر القصدير عالميا اليوم السبت 21-09-2024

أسعار الأرز بالأسواق اليوم السبت

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

بعد مشوار مشرف داخل المستطيل الأخضر.. أحمد فتحي يعتزل كرة القدم نهائيا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل قال كل اليهود والنصارى إنهم أبناء الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

دار الإفتاء ترد على دعوى أن المديح النبوي من بدع الصوفية؟

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 22-9-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية