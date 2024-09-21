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استخراج سيخ حديدي اخترق فخذ طفل بمستشفى بني سويف التخصصي

مستشفى بني سويف التخصصي
مستشفى بني سويف التخصصي

نجح أطباء قسم الأوعية الدموية بمستشفى بني سويف التخصصي، اليوم السبت، في استخراج سيخ حديدي، طوله مترا نافذا إلى فخذ طفل وامتداده داخل الساق مع وجود نزيف مستمر، عقب إجراء جراحة ناجحة له، استغرقت عدة ساعات وعمل الفحوصات والإشاعات اللازمة.

 

إستخراج سيخ حديدي من فخذ طفل ببني سويف

 

وأكد الدكتور أحمد محمود صادق مدير عام المستشفى أن قسم الطوارئ استقبل طفلا يبلغ من العمر 15 عاما، مصابا باختراق سيخ حديدي طوله مترا نافذا إلى فخذه وامتداده داخل الساق مع وجود نزيف والآلام مستمرة، حيث تم التوجيه على الفور بعمل الإسعافات الأولية لإنقاذ حالة الطفل، وعمل جميع الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة له تمهيدا لدخوله غرفة العمليات.

 

 

 

الحفاظ على الأوعية الدموية والسيطرة على النزيف

وأوضح مدير عام المستشفى أن الفريق الطبي بقيادة الدكتور محمود معوض استشاري ورئيس قسم جراحة الأوعية الدموية تمكنوا من إنقاذ حالة الطفل بعد دخوله إلى غرفة العمليات، ونجحوا فى استخراج السيخ الحديدي من فخذ الطفل محافظين على الأوعية الدموية والسيطرة على النزيف. 

 

إستخراج سيخ حديدي من فخذ طفل ببني سويف

 

انقاذ حياة طفل في زمن قياسي ببني سويف 

ووجه الدكتور أحمد صادق مدير عام المستشفى الشكر للطاقم الطبي، وهم الدكتور محمود معوض استشاري ورئيس قسم جراحة الأوعية الدموية، والدكتور محمد عيد طبيب مقيم بقسم جراحة الأوعية الدموية، والدكتور حسام عبد الفتاح أخصائي التخدير، وعبلة محفوظ من هيئة التمريض، لما أدوه من تدخل سريع لإنقاذ حياة الطفل في زمن قياسي، وبعمل طبي مميز.

 

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