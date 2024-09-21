وكيل تعليم بني سويف ينفذ خطة الأتوبيس الطائر لمتابعة المدارس

تفقد هاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ محافظة بني سويف، عددًا من المدارس الخاصة والفترتين التي انتظمت بها الدراسة، اليوم، موجهًا فرق المتابعة والموجهين بتنفيذ خطة المتابعة الميدانية من خلال تسيير الأتوبيس الطائر الذي يجوب الإدارات التعليمية للمرور على المدارس.

محافظ بني سويف يتابع انتظام الدراسة

وتابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إنتظام الدراسة في أول أيام الفصل الأول للعام الدراسي الجديد 2024/2025م، والذي انطلق، اليوم، في 214 مدرسة بإجمالي يزيد على 196 ألف طالب وطالبة ابتدائي وإعدادي وثانوي، والتي تعمل بنظام الفترتين "صباحي ومسائي"، فيما تنتظم الدراسة غدًا الأحد في أكثر من 1340 مدرسة على مستوى المحافظة لاستقبال ما يزيد عل 825 ألف و700 طالب وطالبة في مختلف المراحل.

جاء ذلك خلال متابعته مع وكيل تعليم بني سويف، لسير العملية التعليمية في أول يوم دراسة مع بداية العام الدراسي الجديد، حيث شدد المحافظ على ضرورة متابعة انضباط جميع المدارس والتزام القائمين بالعملية التعليمية، موجها رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف حملات النظافة ورفع أي مخلفات ورفع كافة صور الإشغالات من محيط المدارس للحفاظ على الشكل الحضارى بمحيطها، وتوفير أجواء لائقة داخل وخارج المدارس.

وكيل تعليم بني سويف يتفقد المدارس

وكيل تعليم بني سويف يتفقد المدارس

من جانبه أشار وكيل تعليم بني سويف، إلى جولته، اليوم، والتي تفقد خلاله عددًا من المدارس التابعة لإدارة تعليم بني سويف، وحرص على حضور طابور الصباح بمدرسة الأقباط الإعدادية بنين ثم أعقبها التوجه لمدرسة الأقباط الإعدادية بنات ومدرسة أنور محمد حسن بالوقف واختتمها بمدرسة باروط المشتركة 2، مقدما التهنئة للطلاب والمعلمين والإداريين بمناسبة العام الدراسي الجديد، وتم تفقد حجرات الدراسة والأنشطة والمعامل بتلك المدارس.

وقد تم التأكيد على أهمية الأنشطة التربوية والإهتمام بطابور الصباح وتحية العلم والنشيد الوطني والإلتزام بالإذاعة المدرسية وإختيار البرامج التي تهدف إلى تعزيز قيم المواطنة وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن، والتوعية بالمشروعات القومية وحياة كريمة والتوعية بأخطار التغيرات المناخية وآثارها على البيئة، مع التنبيه على حضور مديري المدارس قبل بداية اليوم الدراسي والمرور على مباني المدرسة للتأكد من سلامتها ونظافتها قبل بدء الطابور وعدم مغادرة المدرسة إلا بعد التأكد من خروج جميع التلاميذ والطلاب والعاملين.

وكيل تعليم بني سويف يتفقد المدارس

عدم مغادرة مسئول الأمن باب المدرسة

ووجه بعدم مغادرة مسئول الأمن باب المدرسة وغلقه عقب انتهاء طابور الصباح وإحكام الإشراف عليها والتأكد من هوية الزائرين قبل السماح لهم بدخول المدرسة وتسجيل بياناتهم فور دخولهم، فضلا عن الحرص على حسن معاملة أولياء الأمور وتخصيص مواعيد لزيارتهم للمدارس لتمكينهم من متابعة أبنائهم، مع الإعلان عن هذه المواعيد بشكل واضح بمدخل المدرسة.

وأشار إلى تسجيل غياب الطلاب إلكترونيًا والسجلات المخصصة لذلك أولا بأول، وإخطار أولياء الأمور بصفة دورية بموقف غياب أبنائهم، والتشديد على تطبيق لائحة الانضباط والتحفيز التربوي والبعد عن استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب نهائيًا، وتفعيل دور لجنة الحماية المدرسية.

الأتوبيس الطائر يجوب مدارس بني سويف

كما أشار وكيل الوزارة لمتابعته تنفيذ خطة المتابعة الميدانية على المدارس، من خلال فرق المتابعة والموجهين بالإدارات التعليمية للاطمئنان على سير العملية التعليمية وإعداد التقارير بالملاحظات ونتائج الزيارة للعمل على تلافيها وتقديم الحلول المناسبة لها إلى جانب خطة المتابعة التي تنفذها المديرية من خلال تسيير الأتوبيس الطائر الذي يجوب كافة إدارات التعليم للمرور على المدارس بمشاركة أعضاء المتابعة وموجهي عموم المواد والتوجيه المالي والإداري لمتابعة المدارس من كافة النواحي الفنية والإدارية وتقديم الدعم الفني وتذليل العقبات التي تواجه العملية التعليمية.