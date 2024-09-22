أهل سيدة سقط بها أسانسير في مدينة نصر: لم تنتبه لعدم وجوده

استمعت نيابة مدينة نصر إلى أقوال أهل سيدة لقيت مصرعها عقب سقوط أسانسير تستقله من الطابق السادس في منطقة مدينة نصر.

وقال أهل السيدة إن والدتهم لم تنتبه أثناء فتحها باب الأسانسير بأنه ليس موجودًا ووضعت قدمها لتسقط في البئر.

وأضاف أهل السيدة المتوفاة أنهم لا يشتبهون في وفاتها جنائيا ولا يتهمون أحد.

وتبين أن السيدة لقيت مصرعها نتيجة إصابتها بكسور متفرقة بأنحاء الجسد وكسر بالجمجمة ونزيف داخلي وخارجي.

وكانت مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث، تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بسقوط سيدة داخل بئر أسانسير من الطابق السادس في مدينة نصر.

وبالانتقال والفحص، تبين أن السيدة سقطت من الطابق السادس في بئر الأسانسير حال دخولها المصعد حيث فوجئت بعدم وجوده وسقطت.

وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.