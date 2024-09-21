مازيمبي يفوز على ريد أروس بثنائية ويتأهل لمجموعات دوري أبطال إفريقيا

فاز فريق مازيمبي الكونغولي على منافسه ريد أروس بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت في إياب الدور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا .

وكانت نتيجة الذهاب بين الفريقين أسفرت عن فوز مازيمبي بهدفين دون رد، ليتأهل الفريق الكونغولي لدور المجموعات من البطولة ذاتها بعد الفوز في بمجموع المباراتين بنتيجة 4-1.

مواجهات دور 32 من دوري أبطال إفريقيا

جورماهيا الكيني ـ الأهلي

ديكيداها الصومالي ـ الترجي التونسي

المريخ السوداني ـ الجيش الملكي

الاتحاد المنستيري ـ مولودية الجزائر

الجيش الرواندي ـ بيراميدز

الديوانة البوركيني ـ الرجاء المغربي

سامارتاكس الغاني ـ الرجاء المغربي

سان بيدرو الإيفواري ـ الهلال السوداني

ريد أراوز الزمبي ـ تي بي مازيمبي الكونغولي

ستاد أبيدجان ـ ميلو الغيني

مبابان إسواتيني ـ صن داونز الجنوب إفريقي

جوانان غالاكسي البوتسواني ـ أورلاندو بيريتس الجنوب إفريقي

دجوليبا المالي ـ أسكو كارا التوغولي

مانييما الكونغولي ـ بترو أتلتيكو الأنغولي

إينوغو النيجيري ـ ساغرادا الأنغولي

البنك الأثيوبي ـ يانغ أفريكانز التنزاني