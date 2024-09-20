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خارج الحدود

الصحة الفلسطينية تكشف حصيلة ضحايا العدوان على الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

الضفة الغربية، فيتو
الضفة الغربية، فيتو

 أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، استشهاد 716 شخصا وإصابة 5750 آخرين في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر 2023.

وقالت وزارة الصحة الفسطينية، إن من بين الشهداء 160 طفلا و10 نساء و9 مسنين.

 

مستويات عنف غير مسبوقة بالضفة الغربية

 وفي وقت سابق، أشارت وكالة الأونروا، إلى أن الضفة الغربية تشهد مستويات غير مسبوقة من العنف، مما يعرض المجتمع المحلي للخطر.

كما أكدت الأونروا حول الوضع الميداني، أن "البنية التحتية المدنية تعرضت للتدمير، بما في ذلك شبكات المياه والكهرباء، وأصبحت المجتمعات المحلية تعاني من صعوبة الحصول على الإمدادات الأساسية".

 

وتابعت الأونروا: "اضطرت الأونروا إلى تعليق خدماتها المقدمة للاجئين بسبب المخاطر غير المقبولة التي يتعرض لها موظفوها والمستفيدون أثناء هذه العمليات".

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