الجمعة 20 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

كتائب القسام تستهدف دبابة وقوة صهيونية متحصنة داخل منزل برفح الفلسطينية

القسام، فيتو
القسام، فيتو

 قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الجمعة، إن عناصرها تخوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المتوغلة شرق حي التنور بمدينة ‎رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

عمليات كتائب القسام ضد جيش الاحتلال

 وأضافت كتائب القسام: "استهدفنا قوة صهيونية متحصنة داخل منزل بمدينة ‎رفح الفلسطينية وأوقعنا أفرادها بين قتيل وجريح".

وتابعت كتائب القسام: "استهدفنا دبابة صهيونية بقذيفة الياسين 105 شرق حي التنور بمدينة ‎رفح الفلسطينية  جنوب القطاع".

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كتائب القسام الياسين 105 رفح الفلسطينية حماس حي التنور قطاع غزة

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