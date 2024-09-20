كتائب القسام تستهدف دبابة وقوة صهيونية متحصنة داخل منزل برفح الفلسطينية
قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الجمعة، إن عناصرها تخوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المتوغلة شرق حي التنور بمدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.
عمليات كتائب القسام ضد جيش الاحتلال
وأضافت كتائب القسام: "استهدفنا قوة صهيونية متحصنة داخل منزل بمدينة رفح الفلسطينية وأوقعنا أفرادها بين قتيل وجريح".
وتابعت كتائب القسام: "استهدفنا دبابة صهيونية بقذيفة الياسين 105 شرق حي التنور بمدينة رفح الفلسطينية جنوب القطاع".
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