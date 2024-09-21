السبت 21 سبتمبر 2024
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ثقافة وفنون

افتتاح المعرض التشكيلي للملتقى الدولى الثامن لذوى القدرات الخاصة

افتتاح المعرض التشكيلى
افتتاح المعرض التشكيلى للملتقى الدولى الثامن لذوى القدرات

افتتحت سهير عبد القادر رئيس مجلس أمناء مؤسسة اولادنا لفنون ذوى القدرات الخاصة ونائبها الفنان الدكتور أشرف رضا والدكتورة مها هلالى مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعى مع عدد من التشكيليين المعرض المصاحب لفعاليات الملتقى الدولى الثامن لفنون ذوى القدرات الخاصة الذى يحمل شعار بكرة احلى بينا ويقام بالدمج مع مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى وذلك بقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية بدار الاوبرا.

يضم المعرض 85 لوحة وبعض اعمال الاورجامى ( التشكيل بالورق ) الى جانب مجموعة من مجسمات الحفر على الصدف والتى انتجها المبدعون من اولادنا خلال ورش العمل الهادفة الى استثمار طاقات اصحاب الهمم وابراز قدراتهم على طريق الدمج الكامل فى المجتمع.

جدير بالذكر ان الملتقى الدولى الثامن لفنون ذوى القدرات الخاصة يستمر حتى 27 سبتمبر بمشاركة 53 دولة عربية واجنبية ويشمل عدد من العروض الفنية والسينمائية وورش العمل ويشارك فى فعالياته نخبة من نجوم الفن.

 

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سهير عبد القادر فنون ذوي القدرات الخاصة دار الأوبر المصرية وزير الثقافة اخبار الفن

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