في اول يوم دراسة، حملة للكشف على سائقي الحافلات المدرسية بالمنصورة (صور)

استقبل اليوم السبت أول أيام العام الدراسي الجديد مرقص خزام مدير مدرسة الفرنسيسكان للبنات في المنصورة، حملة الكشف المبكر عن حالات التعاطي والإدمان ببن سائقي الحافلات المدرسية، وذلك بالتعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ووزارة الداخلية وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لرئاسة مجلس الوزراء

وذلك وفقا لتعليمات الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان

بالقيام بالكشف عن المخدرات بين سائقي حافلات المدرسة وذلك حفاظ علي أرواح وصحة أبنائنا الطلاب وأعضاء اللجنة هم: صندوق مكافحة التعاطى والإدمان متمثلة فى فادي ماهر حسان

والإدارة العامة للأمن بوزارة التربية والتعليم متمثلة فى إبراهيم سهرى جاد الله



و لجنة من الصحة من المعامل المشتركه متمثلة فى كل من

الدكتور محمد عبد الناصر والفني حسام سامي، بالتعاون مع وزارة الداخلية الاداره العامه للمرور واداره مكافحة المخدرات



وقامت اللجنة بأخذ عينات سائقي الباصات وقد جاءت النتيجة سلبية لجميع سائقي شركة الباصات

العام الدراسي الجديد، أجرى عادل فؤاد مدير إدارة شرق المنصورة التعليمية جولة تفقد خلالها مدرسة الفرنسيسكان بنات في المنصورة.

واطمأن مدير إدارة شرق المنصورة التعليمية انتظام أول يوم دراسة بالمدارس وكان في استقباله مدير المدرسة مستر مرقص خزام والمدرسين.

العام الدراسي الجديد، شهدت مدارس الدقهلية اليوم السبت استقبال الطلاب وإجراء تمارين الصباح في فناء المدارس وتقديم تحية العلم ونشيد بلادي بصوت الطلاب داخل المدارس.

كما استقبلت المدارس الطلاب بملابس سبايدر مان والبلالين والزينة في أجواء من البهجة والفرح لإدخال السرور على الطلاب في أول العام الدراسي.

استقبال الطالبات بالشيكولاته

استعدت مدرسة الفرنسيسكان لاستقبال طالباتها بملابس سبيدر مان وتوزيع الشيكولاته وتعليق البلالين.

عودة الدراسة فى مواعيدها المحددة وفق للخريطة الزمنية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عودة الدراسة فى مواعيدها المحددة وفق للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالى دون تأجيل أو تأخير، مشددًا على أنه يتم الاستعداد بشكل كبير لاستقبال الطلاب بالمدارس والفصول مع انطلاق الفصل الدراسي.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت بدء الدراسة بالمدارس اليوم السبت الموافق ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤، على أن تنتهي الخميس الموافق ٥ يونيو ٢٠٢٥، بمدة تصل إلى ٣٥ أسبوعًا، حيث يتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.

- الفصل الدراسي الأول: من ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ إلى الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥.

- امتحانات الفصل الدراسي الأول: تبدأ يوم السبت الموافق ١١ يناير ٢٠٢٥.

- الفصل الدراسي الثاني: من السبت الموافق ٨ فبراير ٢٠٢٥ إلى الخميس الموافق ٥ يونيو ٢٠٢٥.

- امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية: تبدأ يوم السبت الموافق ٢٤ مايو ٢٠٢٥.

- امتحانات الدبلومات الفنية: تنطلق السبت ٣١ مايو ٢٠٢٥.

- امتحانات الثانوية العامة: تبدأ يوم السبت الموافق ١٤ يونيو ٢٠٢٥.

وتبدأ إجازة نصف العام من يوم السبت الموافق ٢٥ يناير ٢٠٢٥ وتنتهي يوم الخميس الموافق ٦ فبراير ٢٠٢٥. تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة واللغات

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