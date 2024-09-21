السبت 21 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

في اول يوم دراسة، حملة للكشف على سائقي الحافلات المدرسية بالمنصورة (صور)

لجنة صندوق مكافحة
لجنة صندوق مكافحة وعلاج الادمان في مدارس الدقهلية،فيتو

استقبل اليوم السبت  أول أيام العام الدراسي الجديد مرقص خزام  مدير مدرسة الفرنسيسكان للبنات في المنصورة، حملة الكشف المبكر عن حالات التعاطي والإدمان ببن سائقي الحافلات المدرسية، وذلك بالتعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ووزارة الداخلية وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لرئاسة مجلس الوزراء 

وذلك وفقا لتعليمات   الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان 
بالقيام بالكشف عن المخدرات بين سائقي حافلات المدرسة  وذلك حفاظ علي أرواح وصحة أبنائنا الطلاب وأعضاء اللجنة هم: صندوق مكافحة التعاطى والإدمان متمثلة فى  فادي ماهر حسان 
والإدارة العامة للأمن بوزارة التربية والتعليم متمثلة فى إبراهيم سهرى جاد الله
 

و لجنة من الصحة من المعامل المشتركه متمثلة فى كل من 
الدكتور محمد عبد الناصر والفني   حسام سامي، بالتعاون مع وزارة الداخلية الاداره العامه للمرور واداره مكافحة المخدرات
 

وقامت اللجنة بأخذ عينات سائقي الباصات وقد جاءت النتيجة سلبية لجميع سائقي شركة الباصات

 

العام الدراسي الجديد، أجرى عادل فؤاد مدير إدارة شرق المنصورة التعليمية جولة تفقد خلالها مدرسة الفرنسيسكان بنات في المنصورة.

واطمأن مدير إدارة شرق المنصورة التعليمية انتظام أول يوم دراسة بالمدارس وكان في استقباله مدير المدرسة مستر مرقص خزام  والمدرسين.

 

 

 

العام الدراسي الجديد، شهدت مدارس الدقهلية اليوم السبت استقبال الطلاب وإجراء تمارين الصباح في فناء المدارس وتقديم تحية العلم ونشيد بلادي بصوت الطلاب داخل المدارس.

 

كما استقبلت المدارس الطلاب بملابس سبايدر مان والبلالين والزينة في أجواء من البهجة والفرح لإدخال السرور على الطلاب في أول العام الدراسي.

 

 

استقبال الطالبات بالشيكولاته 

استعدت مدرسة الفرنسيسكان لاستقبال طالباتها بملابس سبيدر مان وتوزيع الشيكولاته وتعليق البلالين.

 

 

 

 

 

 

 عودة الدراسة فى مواعيدها المحددة وفق للخريطة الزمنية

 أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عودة الدراسة فى مواعيدها المحددة وفق للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالى دون تأجيل أو تأخير، مشددًا على أنه يتم الاستعداد بشكل كبير لاستقبال الطلاب بالمدارس والفصول مع انطلاق الفصل الدراسي.

 

 

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت بدء الدراسة بالمدارس اليوم السبت الموافق ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤، على أن تنتهي الخميس الموافق ٥ يونيو ٢٠٢٥، بمدة تصل إلى ٣٥ أسبوعًا، حيث يتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.

- الفصل الدراسي الأول: من ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ إلى الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥.
- امتحانات الفصل الدراسي الأول: تبدأ يوم السبت الموافق ١١ يناير ٢٠٢٥.
- الفصل الدراسي الثاني: من السبت الموافق ٨ فبراير ٢٠٢٥ إلى الخميس الموافق ٥ يونيو ٢٠٢٥.
- امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية: تبدأ يوم السبت الموافق ٢٤ مايو ٢٠٢٥.
- امتحانات الدبلومات الفنية: تنطلق السبت ٣١ مايو ٢٠٢٥.
- امتحانات الثانوية العامة: تبدأ يوم السبت الموافق ١٤ يونيو ٢٠٢٥.

 

وتبدأ إجازة نصف العام من يوم السبت الموافق ٢٥ يناير ٢٠٢٥ وتنتهي يوم الخميس الموافق ٦ فبراير ٢٠٢٥. تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة واللغات

 

طرق العناية بشعر ابنتك خلال الدراسة

انتظام الدراسة في المعاهد الأزهرية.. جولة لرئيس القطاع في الأقصر.. وتعليمات بسرعة تسليم الكتب والمشاركة في مبادرة بداية (صور)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

إدارة مكافحة المخدرات الادارة العامة للمرور التربية والتعليم والتعليم الفني العام الدراسي الجديد أول أيام العام الدراسى امتحانات صفوف النق رئاسة مجلس الوزراء سائقي الحافلات المدرسية صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي صندوق مكافحه وعلاج الادمان علاج الإدمان والتعاطي مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي وزارة الداخلية الادارة العامة للمرور وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

مواد متعلقة

لجنة مكافحة الإدمان تنفذ حملات توعوية بموقفي سفلاق والجلاوية في سوهاج

العدل تعقد ندوات توعية بأضرار الإدمان ومخاطر الختان بالمحاكم

محكمة شرق الإسكندرية تنظم ندوة "مكافحة الإدمان" ضمن مبادرة بداية

حجز مدير مركز لعلاج الإدمان بدون ترخيص

الأكثر قراءة

أوامر رئاسية بمحاسبة الاتحادات المشاركة في أولمبياد باريس 2024

قبل اجتماع لجنة التسعير، البترول تكشف حقيقة رفع الدعم عن الوقود والسيناريوهات المتوقعة

أقوال صادمة للفتاة خديجة ضحية الشيخ التيجاني أمام النيابة

بعد حالات النزلات المعوية، جمال شعبان يكشف حقيقة ما يحدث في أسوان

وزير الصحة عن إصابات النزلة المعوية بأسوان: مبالغة كبيرة وصور لا علاقة لها بالواقع

وزير الصحة يكشف تفاصيل مهمة بشأن أزمة النزلات المعوية في أسوان

الذهب يواصل الصعود بمنتصف التعاملات، عيار 21 يلامس 3550 جنيها

في ذكرى وفاة طنطاوي الثالثة. كل ما تريد معرفته عن علاقة السيسي والمشير

منوعات

المزيد

إحصاءات صادمة تكشف تسجيل جريمة اغتصاب كل ساعة في لندن

فيضانات وانهيارات طينية في اليابان جراء موجة أمطار غزيرة

فأر يجبر طائرة على هبوط اضطراري في كوبنهاجن، ما القصة؟

دراسة: الاحتباس الحراري يزيد نسبة النباتات الضارة في بحيرات القطب الشمالي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير عالميا اليوم السبت 21- 9- 2024

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت 21 سبتمبر 2024

أسعار النحاس اليوم السبت 21- 09- 2024 في الأسواق

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم السبت 21 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

تعليمات صحية لتجنب النزلة المعوية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

يقبلها الله من المنافق والفاسق والمؤمن، علي جمعة يقدم نصيحة لليائس من نفسه

معنى يمترون، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 34 بسورة مريم (فيديو)

تفسير حلم صلاة العصر في المنام وعلاقته بزيادة الرزق والترقية بالعمل

المزيد
الجريدة الرسمية