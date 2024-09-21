طرق العناية بشعر ابنتك خلال الدراسة

طرق العناية بشعر ابنتك، العناية بشعر الفتيات الصغيرات استعدادًا لأول يوم دراسي هي خطوة هامة تساعد في تعزيز ثقتهن بأنفسهن وجعلهن يشعرن بالحيوية والنشاط في بداية العام الدراسي.

يعتبر الشعر الصحي واللامع جزءًا من الروتين اليومي للجمال، ولذلك فإن استخدام وصفات طبيعية للعناية بشعر الفتيات يمكن أن يكون خيارًا ممتازًا لتفادي المنتجات الكيميائية القاسية.



أهم وصفات وخطوات العناية بشعر الفتيات الصغيرات



تستعرض خبيرة العناية بالشعر ساندرا لي، في السطور التالية أهم وصفات طبيعية للعناية بشعر الفتيات الصغيرات استعدادا لأول يوم دراسي.

العناية بشعر الفتيات

وصفة زيت جوز الهند والعسل

زيت جوز الهند معروف بقدرته على ترطيب الشعر بعمق وتغذيته، بينما العسل يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا ويساهم في إضفاء لمعان على الشعر. لتحضير هذه الوصفة:

- المكونات:

- ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

- ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي.

- طريقة التحضير:

1. سخني زيت جوز الهند حتى يصبح دافئًا وليس ساخنًا.

2. أضيفي العسل إلى الزيت واخلطيهما جيدًا.

3. ضعي المزيج على شعر الفتاة مع التركيز على الأطراف.

4. غطي الشعر بقبعة بلاستيكية لمدة 30 دقيقة.

5. اغسلي الشعر بالشامبو الطبيعي والماء الفاتر.

هذه الوصفة تساعد على ترطيب الشعر بشكل عميق وتمنع جفافه، كما تمنحه لمعانًا طبيعيًا.



ماسك الأفوكادو وزيت الزيتون

الأفوكادو غني بالدهون الصحية والفيتامينات التي تغذي فروة الرأس وتعزز نمو الشعر. أما زيت الزيتون فيساعد في تقوية بصيلات الشعر ويمنع تساقطه.

- المكونات:

- نصف ثمرة أفوكادو ناضجة.

- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

- طريقة التحضير

1. اهرسي الأفوكادو حتى يصبح ناعمًا.

2. أضيفي زيت الزيتون واخلطي جيدًا.

3. ضعي المزيج على شعر الفتاة بالكامل، واتركيه لمدة 20-30 دقيقة.

4. اشطفي الشعر جيدًا بالماء الفاتر والشامبو.

يساعد هذا الماسك في تنعيم الشعر وجعله أسهل في التمشيط، كما يعزز من صحة فروة الرأس.



وصفة البيض والزبادي

البيض يحتوي على بروتينات ضرورية لنمو الشعر وقوته، بينما يعمل الزبادي على تنظيف فروة الرأس بعمق وترطيب الشعر.

- المكونات:

- بيضة واحدة.

- ملعقتان كبيرتان من الزبادي الطبيعي.

- طريقة التحضير

1. اخفقي البيضة جيدًا ثم أضيفي إليها الزبادي.

2. ضعي الخليط على شعر الفتاة واتركيه لمدة 20 دقيقة.

3. اغسلي الشعر بالماء الفاتر والشامبو.

تعمل هذه الوصفة على تقوية الشعر الضعيف وزيادة كثافته، مما يجعل الشعر يبدو أكثر صحة وحيوية.



وصفة الحناء الطبيعية والصبار

الحناء تعتبر مكونًا طبيعيًا ممتازًا لتغذية الشعر وتقويته. أما الصبار فيحتوي على عناصر مرطبة لفروة الرأس ويعمل على تقليل التهيج والجفاف.

- المكونات

- 3 ملاعق كبيرة من مسحوق الحناء.

- ملعقتان كبيرتان من جل الصبار.

- ماء دافئ حسب الحاجة.

- طريقة التحضير

1. اخلطي مسحوق الحناء مع جل الصبار وأضيفي الماء تدريجيًا حتى تحصلي على عجينة ناعمة.

2. ضعي الخليط على شعر الفتاة واتركيه لمدة ساعة.

3. اغسلي الشعر بالماء الفاتر فقط دون استخدام الشامبو.

تعمل هذه الوصفة على تقوية الشعر وتغذيته، كما تمنح الشعر لونًا طبيعيًا ولمعانًا.



شطف الشعر بالشاي الأخضر

الشاي الأخضر يحتوي على مضادات الأكسدة التي تعزز من نمو الشعر وتمنع تساقطه. يمكن استخدامه كغسول نهائي بعد الشامبو.

- المكونات

- كوب من الشاي الأخضر.

- ماء دافئ.

- طريقة التحضير

1. بعد غسل الشعر بالشامبو، اسكبي كوب الشاي الأخضر على شعر الفتاة.

2. اتركيه على الشعر لمدة 5 دقائق ثم اشطفيه بالماء الدافئ.

هذه الوصفة تساعد في تهدئة فروة الرأس وتنشيط بصيلات الشعر.

نصائح هامة تساعدك في العناية بشعر الفتيات

العناية بشعر ابنتك

- تمشيط الشعر بلطف: استخدمي فرشاة ناعمة أو مشطًا ذو أسنان واسعة لتجنب تشابك الشعر وتقليل تكسره.

- حماية الشعر أثناء النوم: اربطي الشعر على هيئة جديلة خفيفة أو استخدمي وسادة من الحرير لمنع الاحتكاك الذي قد يؤدي إلى تكسر الشعر.

- تقليل استخدام أدوات التصفيف الحرارية: يفضل تجنب استخدام المكواة والسيشوار بكثرة، إذ يمكن أن يؤدي الاستخدام المتكرر إلى جفاف الشعر وتلفه.