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صندوق مكافحة الإدمان يطلق دورى بطولة تنس الطاولة للمتعافين من تعاطى المخدرات

دوري بطولة تنس الطاولة
دوري بطولة تنس الطاولة للمتعافين من الإدمان، فيتو
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أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي دوري بطولة تنس الطاولة للمتعافين من الإدمان بمراكز العزيمة التابعة للصندوق والجهات الشريكة مع الخط الساخن، وكذلك المتعافين من أبناء المناطق المطورة "بديلة العشوائيات" تحت شعار "التعافي بطولة.. أنت أقوى من المخدرات"، في إطار تقديم خدمات ما بعد العلاج للمتعافين للحد من الانتكاسة، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وبمشاركة 170 متعافيا، وتحت رعاية الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

 

دوري بطولة تنس الطاولة للمتعافين من الإدمان بمراكز العزيمة 

ويأتى تنظيم بطولة تنس الطاولة للمتعافين فى إطار حرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على تنفيذ مجموعة من  الأنشطة والبرامج للمتعافين من الإدمان سواء الأنشطة الرياضية أو خدمات التأهيل الاجتماعي والدعم النفسي ضمن خدمات ما بعد العلاج، بالإضافة إلى التمكين الاقتصادي من خلال تدريب المتعافين على حرف مهنية، يحتاجها سوق العمل ضمن برنامج "العلاج بالعمل" داخل مراكز العزيمة التابعة للصندوق، كذلك إتاحة القروض لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للمتعافين، ضمن مبادرة "بداية جديدة" بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، حيث تتيح إقراض المتعافين من تعاطى وإدمان المواد المخدرة لإنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى، وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم، حيث يعد ذلك أحد أهم المراحل اللاحقة للعلاج الطبي والنفسي والاجتماعي لمرضى الإدمان، إضافة إلى مساعدتهم على تقليل فرص حدوث الانتكاسة.

مبادرة بداية جديدة

وخلال ختام فعاليات بطولة تنس الطاولة سلم الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الفريق الفائز كأس البطولة والميداليات، لافتًا إلى أن تنظيم الدوري الرياضي للمتعافين هدفه إزالة الوصمة عن مرضى الإدمان ومساعدتهم على الاندماج مرة أخرى فى المجتمع، والتأكيد على أن الإدمان مرض يمكن العلاج منه من خلال المراكز العلاجية المتخصصة والشريكة مع الخط الساخن للصندوق“ 16023”، والبالغ عددها 33 مركزا علاجيا في 19 محافظة حتى الآن، وأن جميع الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانًا، ووفقًا للمعايير الدولية.

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صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي بطولة تنس الطاولة للمتعافين من الإدمان مراكز العزيمة بديلة العشوائيات انت اقوي من المخدرات وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسى

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