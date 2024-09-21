السبت 21 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

انتظام الدراسة في المعاهد الأزهرية.. جولة لرئيس القطاع في الأقصر.. وتعليمات بسرعة تسليم الكتب والمشاركة في مبادرة بداية (صور)

طلاب المعاهد الأزهرية،
طلاب المعاهد الأزهرية، فيتو

استقبلت المعاهد الأزهرية التي تعمل بنظام الفترتين، اليوم السبت، طلابها في أول أيام العام الدراسي الجديد 2024 - 2025، على أن تنتظم الدراسة في كافة محافظات الجمهورية غدًا الأحد.

 

بدوره استهل الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، العام الدراسي الجديد 2024/ 2025 بزيارة ميدانية إلى منطقة الأقصر الأزهرية، حيث قام فضيلته بتفقد معهد فتيات منشأة العماري الإعدادي الثانوي بعد تجديده، يرافقه رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية وعدد من قيادات المنطقة.

بداية العام الدراسي في المعاهد الأزهرية 

وخلال طابور الصباح، ألقى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية كلمة هنأ فيها العاملين بالمعهد، وأولياء الأمور،والطالبات ببدء العام الدراسي الجديد، وبذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما تقدم بالتهنئة للشعب المصري والعربي بمناسبة اقتراب ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر، مشددًا على أن بناء الأوطان يعتمد على «بناء الإنسان» في جميع جوانبه العقلية والنفسية والدينية والسلوكية.

وأشاد الشيخ أيمن عبد الغني بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، «بداية جديدة لبناء الإنسان»، داعيًا الطالبات إلى المشاركة في المبادرة بفاعلية، والجد والاجتهاد لتحصيل العلم والمعرفة، ليكنّ قادرات على تنشئة أجيال واعية تستطيع مواجهة التحديات والمساهمة في نهضة الوطن.

وفي ختام كلمته، دعا فضيلته لمصر وشعبها وجيشها وأمنها وللأزهر الشريف بالتوفيق والسداد، وأن يحفظ الله الوطن من كل سوء، ويحقق له المزيد من التقدم والازدهار، مؤكدًا أن الأزهر سيظل داعمًا لكل ما يسهم في رفعة مصر ونهضتها.

وخطفت فتيات المعاهد الأزهرية الأضواء عبر مواقع مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد، حيث أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمظهر فتيات المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية.
 

 

تعليمات العام الدراسي الجديد في المعاهد الأزهرية 

ومن جانبه شدد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية على ضرورة الإسراع في تجهيز المعاهد لاستقبال الطلاب، مع التركيز على توفير بيئة تعليمية مريحة من حيث جاهزية الفصول ونظافتها، حفاظًا على سلامة الطلاب. 

كما أكد على أهمية متابعة وصول الكتب الدراسية وتسليمها للطلاب بشكل فوري، مع الالتزام الكامل بتعليمات القطاع بشأن بدء العام الدراسي الجديد وإتمام كافة الاستعدادات المطلوبة، معربًا عن أمله في أن يكون العام الدراسي الجديد ناجحًا ومثمرًا، متمنيًا لجميع الطلاب والطالبات النجاح والتوفيق.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الدراسة في المعاهد الأزهرية الأقصر الأزهرية العام الدراسي الجديد 2024 العام الدراسي الجديد المعاهد الأزهرية أول أيام العام الدراسى اول ايام العام الدراسي الجديد قطاع المعاهد الأزهرية

مواد متعلقة

رسائل خاصة من رئيس قطاع المعاهد الأزهرية للطلاب في أول أيام العام الدراسي الجديد (صور)

7 صور ترصد انتظام طلاب المعاهد الأزهرية في أول أيام الدراسة

الأكثر قراءة

بعد حالات النزلات المعوية، جمال شعبان يكشف حقيقة ما يحدث في أسوان

توقفوا عن الشراء، خبير اقتصادي يوجه رسالة تحذير للمستثمرين في الذهب

الطقس في أول أسبوع لـ الخريف، انخفاض في الحرارة 5 درجات، أمطار متوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحرى، شبورة مائية على الطرق السريعة، القاهرة تسجل 35 مئوية

إثيوبيا تشعل الحرب، الأمهرا تكشف لحظة إرسال آبي أحمد شحنات أسلحة لانفصاليين بالصومال (فيديو)

ارتفاع جديد.. أسعار سبائك الذهب فى الصاغة وصلت لكام ؟

النيابة العامة تخلي سبيل صلاح التيجاني بكفالة مالية

أوامر رئاسية بمحاسبة الاتحادات المشاركة في أولمبياد باريس 2024

بعد شراء شقة جديدة، 4 خطوات لنقل ملكية عداد الكهرباء

منوعات

المزيد

فأر يجبر طائرة على هبوط اضطراري في كوبنهاجن، ما القصة؟

دراسة: الاحتباس الحراري يزيد نسبة النباتات الضارة في بحيرات القطب الشمالي

أعمال شغب داخل أحد السجون في كازاخستان

إقرار عقوبة السجن 3 سنوات بحق الغنوشي وصهره في قضية "اللوبيينج"

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم السبت 21 سبتمبر 2024

أسعار الأرز بالأسواق اليوم السبت 21 -9-2024

الراتب يصل لـ25 ألف جنيه.. توفير 6200 فرصة عمل في مشروع محطة الضبعة النووية

أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 20- 09- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أسباب وأعراض الكوليرا وطرق العلاج والوقاية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى يمترون، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 34 بسورة مريم (فيديو)

تفسير حلم صلاة العصر في المنام وعلاقته بزيادة الرزق والترقية بالعمل

ما حكم تلف السلعة بعد تمام البيع وتركها أمانة عند البائع؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية