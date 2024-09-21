انتظام الدراسة في المعاهد الأزهرية.. جولة لرئيس القطاع في الأقصر.. وتعليمات بسرعة تسليم الكتب والمشاركة في مبادرة بداية (صور)

استقبلت المعاهد الأزهرية التي تعمل بنظام الفترتين، اليوم السبت، طلابها في أول أيام العام الدراسي الجديد 2024 - 2025، على أن تنتظم الدراسة في كافة محافظات الجمهورية غدًا الأحد.

بدوره استهل الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، العام الدراسي الجديد 2024/ 2025 بزيارة ميدانية إلى منطقة الأقصر الأزهرية، حيث قام فضيلته بتفقد معهد فتيات منشأة العماري الإعدادي الثانوي بعد تجديده، يرافقه رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية وعدد من قيادات المنطقة.

بداية العام الدراسي في المعاهد الأزهرية

وخلال طابور الصباح، ألقى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية كلمة هنأ فيها العاملين بالمعهد، وأولياء الأمور،والطالبات ببدء العام الدراسي الجديد، وبذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما تقدم بالتهنئة للشعب المصري والعربي بمناسبة اقتراب ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر، مشددًا على أن بناء الأوطان يعتمد على «بناء الإنسان» في جميع جوانبه العقلية والنفسية والدينية والسلوكية.

وأشاد الشيخ أيمن عبد الغني بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، «بداية جديدة لبناء الإنسان»، داعيًا الطالبات إلى المشاركة في المبادرة بفاعلية، والجد والاجتهاد لتحصيل العلم والمعرفة، ليكنّ قادرات على تنشئة أجيال واعية تستطيع مواجهة التحديات والمساهمة في نهضة الوطن.

وفي ختام كلمته، دعا فضيلته لمصر وشعبها وجيشها وأمنها وللأزهر الشريف بالتوفيق والسداد، وأن يحفظ الله الوطن من كل سوء، ويحقق له المزيد من التقدم والازدهار، مؤكدًا أن الأزهر سيظل داعمًا لكل ما يسهم في رفعة مصر ونهضتها.

وخطفت فتيات المعاهد الأزهرية الأضواء عبر مواقع مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد، حيث أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمظهر فتيات المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية.



تعليمات العام الدراسي الجديد في المعاهد الأزهرية

ومن جانبه شدد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية على ضرورة الإسراع في تجهيز المعاهد لاستقبال الطلاب، مع التركيز على توفير بيئة تعليمية مريحة من حيث جاهزية الفصول ونظافتها، حفاظًا على سلامة الطلاب.

كما أكد على أهمية متابعة وصول الكتب الدراسية وتسليمها للطلاب بشكل فوري، مع الالتزام الكامل بتعليمات القطاع بشأن بدء العام الدراسي الجديد وإتمام كافة الاستعدادات المطلوبة، معربًا عن أمله في أن يكون العام الدراسي الجديد ناجحًا ومثمرًا، متمنيًا لجميع الطلاب والطالبات النجاح والتوفيق.