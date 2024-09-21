انطلاق العام الدراسي الجديد في 120 مدرسة بشمال سيناء (فيديو وصور)

انطلق اليوم السبت العام الدراسي الجديد في محافظة شمال سيناء في بعض الإدارات التعليمية ومدارس الفترتين، وعددها 120 مدرسة تستقبل 19917 طالبا وطالبة.

انطلاق العام الدراسي الجديد في 120 مدرسة بشمال سيناء

وانطلق العام الدراسي الجديد في محافظة شمال سيناء في إدارتي نخل والحسنة في وسط سيناء وبعض مدارس التي تعمل فترة مسائية في إدارة العريش التعليمية وإدارة الشيخ زويد التعليمية ومدينة بئر العبد.

وكان حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، قد اجتمع مع مديري المدارس بإدارة العريش التعليمية لمناقشة الاستعدادات النهائية لبدء العام الدراسي الجديد ٢٠٢٥/٢٠٢٤م، ومديري الإدارات النوعية بإدارة العريش التعليمية لمناقشة بدء العام الدراسي الجديد.

وشدد وكيل الوزارة خلال الاجتماع على:

- التشديد على الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف، وميعاد بدء الحصة وانتهائها.

- الالتزام باللوائح والقرارات المنظمة لتحقيق الانضباط.

- متابعة نظافة المدرسة من الداخل والخارج، ونظافة خزانات المياه.

- متابعة تنفيذ جدول الإشراف اليومي، والالتزام بالزي.

- حسن معاملة أولياء الأمور.

- إذاعة الأغاني والأناشيد الوطنية قبل بدء طابور الصباح وأثناء الفسحة.

- ابتكار طرق جديدة وغير تقليدية بممارسة الأنشطة اللاصفية لجذب التلاميذ للمدرسة.

- الالتزام بالتعليمات الوزارية الجديدة والتي صدرت منذ أيام بشأن توزيع أنصبة المعلمين للمواد الدراسية من أجل تقديم خدمة تعليمية متميزة.

- تسليم الكتب المدرسية للطلاب من اليوم الأول للدراسة.