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بعد انتشاره سريعا بـ15 دولة، جمال شعبان يحذر من متحور جديد يثير المخاوف

مخاوف من انتشار متحور
مخاوف من انتشار متحور جديد، فيتو

 حذر الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، من المتحور الجديد المنتشر حاليًا "المتحور XEC"، انتشر بسرعة في 15 دولة، ويثير مخاوف، حيث وصفه الأطباء بأنه مزيجًا من متحورات "كوفيد- 19"، وتم اكتشافه في ألمانيا.

 

جمال شعبان يحذر من متحور جديد يثير المخاوف

 وكشف الدكتور جمال شعبان أن المتحور الجديد سريع الانتشار، لكنه أقل خطورة، ناصحًا من يشعر بأعراض البرد والرشح أن يتناول أقراص "بنادول" وفيتامين "سي".    

الأطباء يحذرون من متحور جديد، فيتو

 قال الدكتور جمال شعبان في تحذيره من المتحور الجديد " إكس إي سي": "خلي بالكم من المتحور الجديد XEC.. #ما_تزعلوش".
وعندما سأله أحد متابعيه عن رأيه في المتحور الجديد "وهل هو مصطنع مثل المتحورات السابقة؟"، 
أجاب الدكتور جمال شعبان "هنشوف بس هو أقل خطورة".
ووجه جمال شعبان نصائحه لكل من يشعر بـأعراض البرد والرشح، وطالبهم بتناول أقراص "بانادول" وفيتامين "سي".

 

التحذير من متحور “أكس أي سي” 

 يذكر أن الأطباء حذروا من متحور جديد يعرف باسم "إكس إي سي XEC"، وحددوا عددا من الأعراض للمرض والخطوات الاحترازية للتعامل معها حال ظهورها، وذلك بعد انتشار المتحور الحديد بسرعة شديدة في 15 دولة، وتم اكتشاف المتحور الجديد في ألمانيا، حيث أثار  مخاوف الناس، وحذر منه الأطباء.

ظهور متحور جديد يثير القلق، فيتو


وأكد الأطباء أن المتحور الجديد "إكس إي سي" يُعد مزيجًا من متحورات "كوفيد- 19"، وتتشابه أعراضه مع سلالات المتحورات السابقة. 

 

أعراض المتحور الجديد "أكس أي سي"

ويؤكد الأطباء أن المتحور الجديد تم اكتشافه لأول مرة في ألمانيا خلال هذا الصيف، ووصفوه بسريع الانتشار، ونقلت صحيفة "ميرور Mirror" البريطانية،  عن الأطباء قولهم إن: "أي شخص قد يعاني من سعال جديد ومستمر أو فقدان الشهية أو انسداد أو سيلان في الأنف في الأسابيع المقبلة، يجب عليه البقاء في المنزل وتجنب الاتصال بالأصدقاء والعائلة".

متحور جديد ينتشر بسرعة في 15 دولة، فيتو


كما أشار الأطباء إلى أن "هذه الإجراءات ستكون خطوات احترازية للمساعدة في منع انتشار العدوى، نتيجة المتحور الجديد أو أي عدوى من متحورات أخرى للفيروس" .
وحدد الأطباء أعراض المتحور الجديد "إكس إي سي" بأنها "تتشابه مع أعراض السلالات السابقة من "كوفيد-19"، بما في ذلك الحمى والتهاب الحلق والسعال وفقدان حاسة الشم وفقدان الشهية وآلام الجسم"


وطالب الأطباء أي شخص قد يعاني من سعال جديد ومستمر، أو فقدان الشهية، أو انسداد، أو سيلان في الأنف، أو نزلات  معوية مصاحبة بآلام فى الحلق، في الأسابيع المقبلة، بضرورة البقاء في المنزل، وتجنب الاتصال بالأصدقاء والبقاء فى المنزل"، واصفين تلك هذه الإجراءات بأنها خطوات احترازية، للمساعدة في منع انتشار أي عدوى بالمتحور الجديد.

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