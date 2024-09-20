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محافظات

محافظ أسوان: تحليل عينات من محطات المياه والمرشحات والمنازل بصفة مستمرة

اجتماع محافظ أسوان
اجتماع محافظ أسوان والمسئولين

ترأس اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الاجتماع التنسيقي لاستعراض جهود الفرق الطبية المركزية المتخصصة التي تم إيفادها من وزارة الصحة، وأيضًا الفرق الفنية من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وذلك فى حضور الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، والمهندس عمرو لاشين نائب المحافظ.

 وخلال الاجتماع تم استعراض نتائج المرور الميدانى على محطات ومرشحات وخطوط مياه الشرب بهذه المناطق، والتى شهدت أخذ العينات من المحطات والمرشحات والمنازل، وهو ما سيتم تنفيذه بصفة مستمرة من خلال الفرق المتخصصة بالصحة وشركة مياه الشرب للتأكد من جودة مياه الشرب ومطابقتها للمواصفات القياسية، وبالتوازي تم المرور على المستشفيات للتأكد من وصول الرعاية الصحية لكافة المصابين، وأخذ عينات منهم لإجراء التحاليل المعملية، واتخاذ الإجراءات اللازمة التى تساهم فى تماثل أى حالة مرضية للشفاء التام.

ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل كمال أن الجميع يعمل على قلب رجل واحد وسط ملحمة من التكاتف والتلاحم بين كافة الأجهزة المختصة بهدف إتخاذ كافة الإجراءات الهادفة للحفاظ على صحة وسلامة أى مواطن أسوانى باعتبار ذلك يأتى فى مقدمة الأولويات لمنظومة العمل.

وأضاف أنه بالتوازى يتم تنظيم حملات مكبرة صباحية ومسائية للمرور على المطاعم والمحلات وسلاسل الهايبر والمجمعات الاستهلاكية للتأكد من صلاحية الأطعمة والمشروبات للاستهلاك الآدمى.

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