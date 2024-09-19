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أخبار مصر

وزير الصحة يبحث تحديات صناعة الدواء المحلية

د. خالد عبد الغفار،
د. خالد عبد الغفار، فيتو
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استقبل الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، رؤساء مجلس إدارات شركات الأدوية، وذلك في ديوان عام وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.

توفير الدواء بجودة عالية وأسعار عادلة تلبي احتياجات المواطن المصري

يأتي الاجتماع في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالعمل على دعم توطين صناعة الدواء، وتشجيع الاستثمار في صناعة المستحضرات الدوائية والمستلزمات الطبية، وتذليل أي تحديات تواجه الصناعة المحلية، بما ينعكس على توفير الدواء بجودة عالية وأسعار عادلة تلبي احتياجات المواطن المصري.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى تأكيد نائب رئيس مجلس الوزراء، على ما حققه صناع الدواء في مصر من نجاحات، في أوقات شهد فيها العالم أزمات كبيرة، مؤكدا دعم الدولة لشركات الدواء لتحقيق أهدافها المرجوة في ما يتعلق بتطوير صناعة الدواء داخل السوق المصري، وتوفير الدواء بأعلى كفاءة وجودة للمريض وبأسعار مناسبة.

التحديات التي تواجه شركات تصنيع الدواء

وأضاف «عبد الغفار» أن الاجتماع تضمن مناقشة وضع حلول تطبيقية للتحديات التي تواجه شركات تصنيع الدواء في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل لجنة عليا لمراجعة اسعار الأدوية بصفة دورية، لضمان توافر الأدوية داخل السوق المصري ووضع الخطط المستقبلية المستدامة وتحديد آليات وقواعد لتسهيل توفير كافة احتياجات الشركات لاستدامة إنتاج الدواء.

وتابع «عبد الغفار» أن الاجتماع تضمن طرح رؤية الشركات متعددة الجنسيات التابعة، وتأثيرها علي اقتصادياتها، كما تم اقتراح عمل تصور لاحتياجات الشركات، على أن يتم عرضها في الاجتماع المقبل استعدادا لعرضها على اللجنة لدراسة الضوابط ووضع آليات وقواعد للعمل عليها وتنفيذها.

 

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حضر الاجتماع الدكتور أحمد سعفان مساعد الوزير لشئون المستشفيات، والدكتورة هند عاشور رئيس الإدارة المركزية للصيدلة، والدكتور محمد المغازي المدير التنفيذي للمؤسسة المصرية لتنمية أبحاث وتصنيع الدواء، والدكتور شريف أمين رئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية لتنمية أبحاث وتصنيع الدواء، والدكتور محمد سويلم - أمين صندوق المؤسسة المصرية لتنمية أبحاث وتصنيع الدواء.

 

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الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة العاصمة الإدارية الجديدة الصحة والسكان صناعة الدواء عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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