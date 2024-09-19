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بعد حجز 63 حالة مصابة بنزلة معوية بمستشفيات أسوان.. الصحة تنفي تسممهم بسببب مياه الشرب.. وتفعيل منظومة الترصد للكشف عن أسباب الإصابات

وزارة الصحة،فيتو
وزارة الصحة،فيتو

تسبب ظهور عدد من الحالات المرضية بأعراض مشابهة للنزلات المعوية في محافظة أسوان في خوف وذعر المواطنين من وجود مرض وبائي معد بين الأهالي.

وأصدرت وزارة الصحة والسكان بيانا بشأن ما تم رصده من تردد حالات مصابة بأعراض نزلات معوية “إسهال- غثيان -قيئ” على مستشفيات محافظة أسوان.

وقد وجه الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان بإرسال فريق مركزي من قطاع الطب الوقائي إلى المحافظة.

مراجعة سجلات المستشفيات التي ترددت عليها الحالات المرضية

 وتشير الدلائل الاولية التي رصدها الفريق إلى الحقائق التالية:

- بمراجعة سجلات المستشفيات التي ترددت عليها الحالات المرضية (المسلة، الصداقة، أسوان الجامعي، دارو المركزي ) تلاحظ أنه حتى مساء يوم 18/9/2024 تردد عدد من المرضى على المستشفيات مصابة بأعراض نزلات معوية إسهال- غثيان -قيئ  تم حجز عدد 63 منهم في المستشفيات، ولم تستدع حالة بقية المرضى الصحية الحجز بالمستشفيات وتم إعطاؤهم العلاج المناسب والتوصية الطبية باستكمال العلاج بالمنزل.

خروج 16 حالة بعد تحسن حالتهم الصحية 

- تم خروج 16 حالة بعد تحسن حالتهم الصحية وما تزال بقية الحلات تتلقى العلاج بالمستشفيات.

- لا يظهر حتى الآن وجود ارتباط وبائي لجميع الحالات حيث أن غالبية  الحالات من منطقتين ابو الريش بحري ودراو  ولكل منهم محطة مياه منفصلة.

- اثبت فحص عينات طرد المحطة الأولي (بحري) مطابقتها للمواصفات القياسية في العينة التي تم سحبها حاليا وخلال آخر ثلاثة أشهر والثانية عدم وجود اي  تغير ميكروبيولوجي أو كيميائي.

- يواصل الفريق المركزي التابع لوزارة الصحة  اتخاذ الاجراءات المعملية اللازمة وتفعيل منظومة الترصد والمتابعة من خلال أجهزة الوزارة المعنية وسيتم الاعلان عن النتائج النهائية لجميع الفحوصات والإجراءات التي قام بها الفريق المتخصص فور الانتهاء منها.

وأكدت  وزارة الصحة والسكان ان  خطر الاصابة بالنزلات المعوية  منخفض للغاية إذا اتبعت الاجراءات الصحية السليمة منها:

١- غسل  اليدين  بشكل متكرِّر،خاصة بعد استخدام المرحاض وقبل تناوُل الطعام.

٢-شرب المياه الآمنة من المصادر غير الملوثة 

٣- تناوَلْ الطعام المطبوخ والساخن تماما وتجنب  طعام الباعة المتجولين،

٤- غسل  الفواكه  والخضروات جيدا قبل تناولها 

ما هي النزلة المعوية ؟

و​النزلة المعوية هي التهاب في جدار المعدة والأمعاء غالبًا ما يحدث بسبب العدوى ببكتيريا، أو فيروسات، أو فطريات، أو طفيليات، أو في بعض الأحيان ينتج عن تناول بعض العناصر الكيميائية الثقيلة مثل الزئبق أو جرعات كبيرة من الكحول، أو بعض الأدوية مثل العلاج الكيميائي أو الإفراط في استخدام بعض المسكنات أو أدوية أخرى مثل الكوليشسين.​

​وأكدت هيئة الدواء المصرية أن النزلة المعوية التي سببها عدوى تكون معدية خلال الفترة التي تظهر فيها الأعراض، ولمدة يومين بعد ظهورها. ​

​أكدت هيئة الدواء المصرية أهمية اللجوء إلي الطبيب في حالة ظهور أي أعراض أو تناول أي مواد قد تزيد من حدوث النزلات المعوية.

علاج النزلة المعوية 

وأوضحت هيئة الدواء المصرية أنه يشمل علاج النزلة المعوية:​

١-الراحة وتناول السوائل عن طريق الفم أو المحاليل الوريدية.​

٢-استخدام بعض الأدوية لعلاج الأعراض مثل الغثيان والإسهال، في حالات معينة.​

٣-قد يصف الطبيب استخدام مضاد حيوي أو دواء مضاد للطفيليات لعلاج نوع معين من العدوى البكتيرية أو الطفيلية في حالات محددة وفقًا لتقييمه.​

٤-في حالة التهاب المعدة والأمعاء بسبب التسمم الكيميائي، قد تضاف طريقة لإزالة السموم من الجسم، ولكن يعتمد العلاج على المادة المتناولة وعلى حالة المريض.​

​هل يمكن الوقاية من الإصابة بالنزلات المعوية؟ هيئة الدواء تجيب

الصحة تكشف حقيقة الإصابة بنزلات معوية بين أهالي أسوان

أكدت هيئة الدواء المصرية  أهمية اللجوء إلي الطبيب في حالة ظهور أي أعراض أو تناول أي مواد قد تزيد من حدوث النزلات المعوية.​

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الدكتور خالد عبدالغفار الصحة والسكان الفواكه والخضروات محافظة أسوان وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة

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