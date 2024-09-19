الصحة تكشف حقيقة الإصابة بنزلات معوية بين أهالي أسوان

أصدرت وزارة الصحة والسكان بيانا بشأن ما تم رصده من تردد حالات مصابة بأعراض نزلات معوية “إسهال- غثيان -قيئ” على مستشفيات محافظة أسوان.

ووفقا للبيان، فقد وجه الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان بإرسال فريق مركزي من قطاع الطب الوقائي إلى المحافظة.

وتشير الدلائل الاولية التي رصدها الفريق إلى الحقائق التالية:

- بمراجعة سجلات المستشفيات التي ترددت عليها الحالات المرضية (المسلة، الصداقة، أسوان الجامعي، دارو المركزي ) تلاحظ أنه حتى مساء يوم 18/9/2024 تردد عدد من المرضى على المستشفيات مصابة باعراض نزلات معوية( إسهال- غثيان -قيئ)، تم حجز عدد (63 )منهم في المستشفيات. ولم تستدعي حالة بقية المرضى الصحية الحجز بالمستشفيات وتم اعطائهم العلاج المناسب والتوصية الطبية باستكمال العلاج بالمنزل.

- تم خروج 16 حالة بعد تحسن حالتهم الصحية وما تزال بقية الحلات تتلقى العلاج بالمستشفيات.

- لا يظهر حتى الآن وجود ارتباط وبائي لجميع الحالات حيث أن غالبية الحالات من منطقتين ابو الريش بحري ودراو ولكل منهم محطة مياه منفصلة.

- اثبت فحص عينات طرد المحطة الأولي (بحري) مطابقتها للمواصفات القياسية في العينة التي تم سحبها حاليا وخلال آخر ثلاثة اشهر والثانية عدم وجود اي تغير ميكروبيولوجي أو كيميائي.

- يواصل الفريق المركزي التابع لوزارة الصحة اتخاذ الاجراءات المعملية اللازمة وتفعيل منظومة الترصد والمتابعة من خلال أجهزة الوزارة المعنية وسيتم الاعلان عن النتائج النهائية لجميع الفحوصات والإجراءات التي قام بها الفريق المتخصص فور الانتهاء منها.

وأكدت وزارة الصحة والسكان ان خطر الاصابة بالنزلات المعوية منخفض للغاية إذا اتبعت الاجراءات الصحية السليمة منها:



١- غسل اليدين بشكل متكرِّر،خاصة بعد استخدام المرحاض وقبل تناوُل الطعام.



٢-شرب المياه الآمنة من المصادر غير الملوثة



٣- تناوَلْ الطعام المطبوخ والساخن تماما وتجنب طعام الباعة المتجولين،



٤- غسل الفواكه والخضروات جيدا قبل تناولها



وأهابت وزارة الصحة بجميع المواطنين عدم الالتفات إلى الأخبار غير الموثقة والحصول على معلوماتهم من الإفادات التي تصدرها الجهات المختصة بوزارة الصحة والسكان.