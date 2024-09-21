إصابات خطيرة لعامل محارة سقط أثناء عمله في الدقهلية
أصيب شخص بإصابات خطيرة اثر سقوطه من علو بقريه الحصاينة مركز السنبلاوين في الدقهلية.
اصابات خطيرة لعامل سقط اثناء عمله في الدقهلية
تلقت مديرية امن الدقهلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود اشارة بسقوط عامل من علو بقريه الحصاينة التابعة لمركز السنبلاوين انتقل ضباط مباحث المركز الى مكان الواقعه وتبين سقوط عامل محاره من اعلي سقاله من الدور الثالث منزل مكون من اربع طوابق ويدعى احمد فتحي عبد العظيم 40 عاما مقيم الحصاينة - السنبلاوين ومصاي باشتباه كسر بالعامود الفقري ومابعد الارتجاج.
نقل العامل وتحرير محضر بالواقعة
وتم نقله الى مستشفى السنبلاوين، وتحرير محضر بالواقعه لأخطار النيابه العامة ومباشرة التحقيقات
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