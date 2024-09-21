إصابة جزار خلال مشاجرة في جهينة بسوهاج

شهدت مدينة جهينة معركة بين طرفين استخدمت فيها الشوم وإطلاق الأعيرة النارية بسبب مشادة كلامية تطورت، حيث أصيب خلالها جزار وتم نقله إلى مستشفى جهينة المركزى وأخطرت الجهات الأمنية للتحقيقات.

الجهات الأمنية تتلقى بلاغا بنشوب معركة بالشوم والأسلحة النارية

ترجع الواقعة إلى تلقى اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من الرائد محمد الفولى رئيس مباحث شرطة مركز جهينة بوقوع مشاجرة طرفيها كل من: " طرف أول " حسام ع ا م- سن 22 جزار مصابًا " جرح رضي بالرأس وكدمات متفرقة بالجسم وشقيقه أحمد ع ا م- سن 28 جزار ونجلي عمومتهما محمد ا م ع- سن 28 جزار وفتحي ا م ا- سن 41 جزار، و" طرف ثان " سناده حسن أحمد عزب سن 65 عامل وشقيقه / أحمد حسن أحمد عزب سن 45 جزار ونجلي عمومتهما نصر الدين ن ن ع- سن 24 جزار ومحمود ا ن ع- سن 19 جزار الطرفان مقيمان بذات الناحية.

رجال المباحث تتمكن من فض المشاجرة وتضبط طرفيها

وتمكن رجال مباحث مركز جهينة من السيطرة على المشاجرة وقد تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الأول [ السلاح المستخدم وإطلاق أعيره ناريه منه أثناء المشاجره " وبحوزة الثاني والثالث من الطرف الثاني “ عصا شوم ”.

وخلال التحقيقات تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الآخر بالسب والضرب وإحداث إصابة الأول من الطرف الأول وقيام أفراد الطرف الأول بدخول شقه الأول من الطرف الثاني وإتلاف بعض المنقولات المنزلية بها على أثر حدوث مشادة كلاميه بينهم.

وتحرر المحضر اللازم وأحيل الجميع للنيابة لتتولى التحقيقات





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