محافظ الدقهلية ورئيس هيئة الأبنية التعليمية يفتتحان مدارس في السنبلاوين

شهد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية واللواء يسري عبدالله رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية افتتاح عدد من المدارس بمركز ومدينة السنبلاوين، بتكلفة إجمالية 22 مليون جنيه.

افتتاح مدرستين بتكلفة 22 مليون جنيه

وهي (مدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية بمدينة السنبلاوين إحلال كلي علي مساحة 1,233 متر مربع بإجمالي عدد فصول 16 فصلا بتكلفة 8,5 مليون جنيه ، مدرسة السعيد عبد العظيم الابتدائيه بقرية الشعلنة إنشاء جديد علي مساحة 1,850 متر مربع بإجمالي عدد 16 فصلا بتكلفة 13,5 مليون جنيه )



جاء ذلك بحضور النائب أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والنائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، والمهندس مجاهد عطيه رئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية بالدقهلية، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، وحاتم قابيل رئيس مركز ومدينة السنبلاوين.

وأكد " مرزوق " علي أن رئيس الجمهورية يولي بناء الإنسان المصري اهتماما كبيرًا لذا أطلق مبادرة ( بداية لبناء الإنسان) والتي تشمل عدد من المحاور أهمها التعليم والصحه والثقافة وتوفير فرص عمل للشباب.

وأشار " المحافظ " الي أن الإستثمار في المواطن المصري هو الهدف الرئيسي لمبادرة رئيس الجمهورية "بدايه جديدة لبناء الانسان " لأن الإستثمار في العنصر البشري هو سر تقدم الحضارات والشعوب.

وقال "مرزوق" إن المواطن هو محور التقدم الأساسي لأي دوله والداعم الأول لها والتعليم هو اللبنة الأساسية في بناء الإنسان لأن بدون التعليم لن نجد علماء ولا مفكرين ولا منتجين.





كما أشار “ مرزوق “ الي أن ”المجهودات المبذولة والتجهيزات لتطوير مدارس المحافظة لم أر مثلها علي مدار حياتي ”، مشيرًا إلي أن الدقهلية محافظة متميزة بأعلامها وشعبها العريق.

ووجه " المحافظ " الشكر والتقدير لرئيس هيئة الأبنية التعليمية علي جهوده المبذولة لتطوير العملية التعليمية بالدقهلية من خلال تطوير وإنشاء العديد من المدارس المتنوعة التعليم الأساسي والثانوي والمدارس التجريبية واليابانية.



المجتمع المدني بالدقهليه الذي ضرب اروع الأمثلة في المشاركة المجتمعية

وثمن اللواء " مرزوق " دور المجتمع المدني بالدقهليه الذي ضرب اروع الأمثلة في المشاركة المجتمعية في كافة القطاعات الخدمية ومنها بناء المدارس والمساجد.

وجاء ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي ( بداية جديدة لبناء الانسان المصري ) في مجال الصحه والتعليم والثقافة والمشروعات الصغيره وتوفير فرص عمل للشباب، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية في هذا الشأن.