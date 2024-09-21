طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة دونجا وشلبي قبل مباراة السوبر الإفريقي

كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها مصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا لاعبا الأبيض، خلال مواجهة الشرطة الكيني في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد رئيس الجهاز الطبي أن مصطفى شلبي و"دونجا" تعرضا لإصابة عبارة عن كدمة خفيفة في كاحل القدم.

وأشار محمد أسامة إلى أن حالة الثنائي مطمئنة، وسيخضع اللاعبان لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة للاطمئنان عليهما بشكل أكبر.

وحقق الزمالك الفوز على ضيفه الشرطة الكيني بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الجمعة، باستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليصعد الأبيض حامل اللقب لدور المجموعات.

سجل هدفي الزمالك، أحمد زيزو وناصر ماهر، بينما سجل جيسي وير هدف فريق الشرطة الكيني، وكل الأهداف جاءت في الشوط الثاني بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم يوم السبت الماضي على ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي، قد انتهى بفوز الزمالك بهدف دون رد سجله عبد الله السعيد.

تشكيل الزمالك ضد الشرطة الكيني

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد شحاتة – حمزة المثلوثي – مصطفى الزناري – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويجلس على مقاعد البدلاء، محمد عواد وحسام عبد المجيد ومحمد عاطف وأحمد محمود وزياد كمال ومحمد السيد ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وناصر منسي وحسام أشرف.

تشكيل الشرطة الكيني أمام الزمالك

حراسة المرمى: ماتاسي باتريك.

خط الدفاع: عبود عمر خميس – محمد موسى مايكو- ديفيد أوشينجي – رشيد توها.

خط الوسط: مارفن نابوير - فرانسيس كاتيها نيامبورا – ألفن مانجيني - بركا بادي.

خط الهجوم: جيسي جاكسون ويري – ألفريد ليكيو.