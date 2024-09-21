السبت 21 سبتمبر 2024
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حوادث

سقوط 5 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بالقليوبية والدقهلية

سقوط 5 عناصر إجرامية
سقوط 5 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بحوزتهم 13 سلاح نارى

نجحت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية ومديريتى أمن (القليوبية - الدقهلية) فى ضبط العديد من العناصر الإجرامية لقيامهم بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة.
    

وفى مديرية أمن القليوبية؛  ضبط تشكيل عصابى مكون من 3 عناصر إجرامية " لهم معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة الخانكة، وبحوزتهم (2 بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش – طبنجة – فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).
 

كما ضبط عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة ثان العبور، وبحوزته ( بندقية خرطوش – فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 1,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش –  مبلغ مالى "متحصلات نشاطه الإجرامى").

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وفى مديرية أمن الدقهلية؛ ضبط عنصر إجرامى "له معلومات جنائية"، بدائرة مركز شرطة أجا وبحوزته ( بندقية آلية – طبنجة – 3 فرد محلى  - 7 خزينة متنوعة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 7,5 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 2 كيلو جرام لمخدر الهيدرو- عدد 400 قرص مخدر).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

 

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الادارة العامة لمكافحة الاسلحة والذخائر الاتجار فى الأسلحة النارية الاتجار فى الأسلحة عناصر اجرامية شديدة الخطورة قسم شرطة ثان العبور قطاع مكافحة المخدرات

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