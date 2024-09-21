سقوط 5 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بالقليوبية والدقهلية

نجحت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية ومديريتى أمن (القليوبية - الدقهلية) فى ضبط العديد من العناصر الإجرامية لقيامهم بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة.



وفى مديرية أمن القليوبية؛ ضبط تشكيل عصابى مكون من 3 عناصر إجرامية " لهم معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة الخانكة، وبحوزتهم (2 بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش – طبنجة – فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).



كما ضبط عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة ثان العبور، وبحوزته ( بندقية خرطوش – فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 1,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش – مبلغ مالى "متحصلات نشاطه الإجرامى").

وفى مديرية أمن الدقهلية؛ ضبط عنصر إجرامى "له معلومات جنائية"، بدائرة مركز شرطة أجا وبحوزته ( بندقية آلية – طبنجة – 3 فرد محلى - 7 خزينة متنوعة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 7,5 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 2 كيلو جرام لمخدر الهيدرو- عدد 400 قرص مخدر).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ