موعد مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

الدوري الإنجليزي، يستضيف فريق ليفربول نظيره بورنموث، اليوم السبت ضمن الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على أرضية ملعب "الأنفيلد".

موعد مباراة ليفربول وبورنموث اليوم في الدوري الإنجليزي



تنطلق مباراة ليفربول ضد بورنموث اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي



وتذاع مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.

وخسر ليفربول مباراته في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي أمام نوتينجهام فورست بهدف دون رد.

ويحتل ليفربول حاليًا المركز الرابع في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 9 نقاط، في حين أن بورنموث لديه 5 نقاط في المركز الحادي عشر.

وفاز ليفربول على نظيره ميلان بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا، على ملعب "سان سيرو" الثلاثاء الماضي.



وعلى صعيد متصل يتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل إنطلاق مباريات الجولة الخامسة.

وتنطلق اليوم السبت مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعدد 8 مواجهات وتختتم الجولة غدا الأحد بمواجهتي برايتون ضد نونتيغهام فورست، وقمة الجولة بين مانشستر سيتي وأرسنال.

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل الجولة الخامسة

1- مانشستر سيتي 12 نقطة

2- آرسنال 10 نقاط

3- نيوكاسل يونايتد 10 نقاط

4- ليفربول 9 نقاط

5- أستون فيلا 9 نقاط

6- برايتون 8 نقاط

7- نوتينغهام فورست 8 نقاط

8- تشيلسي 7 نقاط

9- برينتفورد 6 نقاط

10- مانشستر يونايتد 6 نقاط

11- بورنموث 5 نقاط

12- فولهام 5 نقاط

13- توتنهام هوتسبير 4 نقاط

14- وست هام يونايتد 4 نقاط

15- ليستر سيتي نقطتان

16- كريستال بالاس نقطتان

17- إبسويتش تاون نقطتان

18- وولفرهامبتون نقطة واحدة

19- ساوثهامتون 0 نقاط

20- إيفرتون 0 نقاط



وجاءت مواعيد مباريات اليوم في البريميرليج كالتالي

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة





وست هام ضد تشيلسي - 2.30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي ان سبورت 1



توتنهام ضد برينتفورد - 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي ان سبورت اكسترا 1



أستون فيلا ضد وولفارهامبتون - 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي ان سبورت 6

فولهام ضد نيوكاسل - 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي ان سبورت 2



ساوثامبتون ضد ايبستويتش تاون - 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي ان سبورت اكسترا 3



ليستر سيتي ضد إيفرتون - 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي ان سبورت اكسترا 2



ليفربول ضد بورنموث - 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي ان سبورت 1



كريستال بالاس ضد مانشستر يونايتد - 7.30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي ان سبورت.