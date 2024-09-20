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رياضة

بفضل ليفربول، نونو سانتو يتوج كأفضل مدرب بالجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي

نونو سانتو مدرب نوتنجهام
نونو سانتو مدرب نوتنجهام فورست، فيتو

توج المدير الفني لفريق نوتنجهام فورست البرتغالي نونو سانتو، بجائزة أفضل مدرب خلال الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، بتصويت المدربين.

وحصل  نونو سانتو على جائزة أفضل مدرب لـ الأسبوع الرابع في الدوري الإنجليزي، والمُقدمة من رابطة المدربين "LMA"، بعد الفوز التاريخي على ليفربول في أنفيلد.

وجاء ذلك، بعد أن قاد البرتغالي نونو سانتو فريق نوتنجهام فورست، للفوز على ليفربول على أرضية ملعب آنفيلد معقل الريدز، بنتيجة 1-0، ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة.

بعد الفوز على ليفربول.. نونو سانتو يحصل على جائزة مدرب الأسبوع في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة نوتنجهام فورست المقبلة 

ويستعد فريق نوتنجهام فورست نظيره برايتون، في إطار منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 4:00 مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، على أرضية ستاد فالمر.

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نوتنجهام فورست نونو سانتوس الدوري الإنجليزي الممتاز بريميرليج ليفربول

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