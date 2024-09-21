ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل الجولة الخامسة
ترتيب الدوري الإنجليزي، يتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل إنطلاق مباريات الجولة الخامسة.
وتنطلق اليوم السبت مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعدد 8 مواجهات وتختتم الجولة غدا الأحد بمواجهتي برايتون ضد نونتيغهام فورست، وقمة الجولة بين مانشستر سيتي وأرسنال.
ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل الجولة الخامسة
1- مانشستر سيتي 12 نقطة
2- آرسنال 10 نقاط
3- نيوكاسل يونايتد 10 نقاط
4- ليفربول 9 نقاط
5- أستون فيلا 9 نقاط
6- برايتون 8 نقاط
7- نوتينغهام فورست 8 نقاط
8- تشيلسي 7 نقاط
9- برينتفورد 6 نقاط
10- مانشستر يونايتد 6 نقاط
11- بورنموث 5 نقاط
12- فولهام 5 نقاط
13- توتنهام هوتسبير 4 نقاط
14- وست هام يونايتد 4 نقاط
15- ليستر سيتي نقطتان
16- كريستال بالاس نقطتان
17- إبسويتش تاون نقطتان
18- وولفرهامبتون نقطة واحدة
19- ساوثهامتون 0 نقاط
20- إيفرتون 0 نقاط
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي
وجاءت مواعيد مباريات اليوم في البريميرليج كالتالي
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
وست هام ضد تشيلسي - 2.30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت 1
توتنهام ضد برينتفورد - 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت اكسترا 1
أستون فيلا ضد وولفارهامبتون - 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت 6
فولهام ضد نيوكاسل - 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت 2
ساوثامبتون ضد ايبستويتش تاون - 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت اكسترا 3
ليستر سيتي ضد إيفرتون - 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت اكسترا 2
ليفربول ضد بورنموث - 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت 1
كريستال بالاس ضد مانشستر يونايتد - 7.30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت.
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