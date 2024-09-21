ترتيب الدوري الإنجليزي، يتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل إنطلاق مباريات الجولة الخامسة.

وتنطلق اليوم السبت مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعدد 8 مواجهات وتختتم الجولة غدا الأحد بمواجهتي برايتون ضد نونتيغهام فورست، وقمة الجولة بين مانشستر سيتي وأرسنال.

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل الجولة الخامسة

1- مانشستر سيتي 12 نقطة

2- آرسنال 10 نقاط

3- نيوكاسل يونايتد 10 نقاط

4- ليفربول 9 نقاط

5- أستون فيلا 9 نقاط

6- برايتون 8 نقاط

7- نوتينغهام فورست 8 نقاط

8- تشيلسي 7 نقاط

9- برينتفورد 6 نقاط

10- مانشستر يونايتد 6 نقاط

11- بورنموث 5 نقاط

12- فولهام 5 نقاط

13- توتنهام هوتسبير 4 نقاط

14- وست هام يونايتد 4 نقاط

15- ليستر سيتي نقطتان

16- كريستال بالاس نقطتان

17- إبسويتش تاون نقطتان

18- وولفرهامبتون نقطة واحدة

19- ساوثهامتون 0 نقاط

20- إيفرتون 0 نقاط



جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

وجاءت مواعيد مباريات اليوم في البريميرليج كالتالي

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة





وست هام ضد تشيلسي - 2.30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي ان سبورت 1



توتنهام ضد برينتفورد - 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي ان سبورت اكسترا 1



أستون فيلا ضد وولفارهامبتون - 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي ان سبورت 6

فولهام ضد نيوكاسل - 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي ان سبورت 2



ساوثامبتون ضد ايبستويتش تاون - 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي ان سبورت اكسترا 3



ليستر سيتي ضد إيفرتون - 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي ان سبورت اكسترا 2



ليفربول ضد بورنموث - 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي ان سبورت 1



كريستال بالاس ضد مانشستر يونايتد - 7.30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي ان سبورت.