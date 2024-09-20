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قمة مانشستر سيتي وأرسنال، تعرف على مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي وأرسنال
مانشستر سيتي وأرسنال

تنطلق غدا السبت مباريات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بريمرليج بمواجهة قوية على رأسها مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال.

مواعيد مباريات الجولة الخامسة للدوري الإنجليزي 

ومن جهة أخرى نجح الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، في حصد جائزة أفضل لاعب في الريدز عن شهر أغسطس، بتصويت جماهير النادي.

وجاءت هذه الجائزة، بعد تقديم محمد صلاح مستوى كبيرا مع الريدز، عقب تسجيله 3 أهداف وصناعة مثلها خلال 3 مباريات خاضها مع ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي، قبل انطلاق فترة التوقف الدولي في سبتمبر الحالي.

تعليق محمد صلاح على الجائزة

وعلق محمد صلاح عقب تتويجه بتلك الجائزة في تصريحات عبر الموقع الرسمي لنادي ليفربول، قائلًا: الفوز بالمباريات الكبيرة وبدء الموسم بشكل جيد، هذا هو أهم شيء بالنسبة لنا، أنا سعيد دائمًا بمساعدة الفريق على الفوز بالمباريات وهذا هو هدفي الأول.

وأضاف: إنه شيء مميز عندما تفوز به، خاصة عندما يصوت عليه المشجعون، إنه أمر موضع تقدير كبير ونأمل أن نستمر على هذا النحو، ونحن نلعب كرة قدم جيدة للغاية، والجميع يقاتل للفوز بالمباريات، نحتاج فقط إلى الاستمرار على هذا النحو».

وتابع: ما زلنا في بداية الموسم، لذا لا يزال الأمر مبكرًا جدًا، نحاول فقط لعب كرة القدم الخاصة بنا، كرة القدم التي نلعبها في الوقت الحالي، ونستمتع بلعبتنا، إذا قاتلنا وبذلنا قصارى جهدنا، فهذا هو أهم شيء.

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