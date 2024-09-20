أخبار الرياضة اليوم،الزمالك يتأهل لدور المجموعات بالكونفدرالية، بيرسي تاو جاهز لمباراة جورماهيا، رمضان صبحي يعود لقائمة بيراميدز

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

حقق الزمالك الفوز على ضيفه الشرطة الكيني بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، باستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليصعد الأبيض حامل اللقب لدور المجموعات.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم يوم السبت الماضي على ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي، قد انتهى بفوز الزمالك بهدف دون رد سجله عبد الله السعيد.

الأهلي، شارك بيرسي تاو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي, لخوض مباراة جورماهيا الكيني، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، التي ستقام غدا السبت، على ستاد القاهرة الدولي.

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على تشكيل الفريق لمواجهة جورماهيا الكيني في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، غدا السبت.

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الجيش الرواندي في إطار لقاءات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الجيش الرواندي ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء السبت على استاد الدفاع الجوي في إطار إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

رابطة الأندية، كشفت رابطة الأندية المصرية المحترفة والشركة الراعية لمسابقة الدوري، عن الشكل الجديد لدرع الدوري الممتاز، الذي تم تصميمه لدى إحدى الشركات المتخصصة في إنجلترا.

ونشرت الشركة الراعية لمسابقة الدوري الممتاز عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة لدرع الدوري بتصميمه الجديد، وعلقت على الصورة “انتهى الانتظار.. درع دوري نايل يلمع بتصميمه الجديد في سماء القاهرة”.

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب فريق ريال مدريد، عن قائمة فريقه التي تواجه إسبانيول، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، غدا السبت، لحساب منافسات الأسبوع السادس من عمر الدوري الإسباني - الليجا.

ويحل النادي الملكي ريال مدريد ثانيا في جدول الترتيب برصيد 11 نقطة، بفارق 4 نقاط عن غريمه برشلونة "المتصدر"، بينما يقع إسبانيول بالمركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط.

نجح أهلي جدة في اقتناص فوز صعب أمام ضمك في الدقائق الأخيرة من اللقاء، لينتهي بنتيجة 4-2، في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين، والتي تقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة”.

وأحرز هدف أهلي جدة جابرييل فيجا في الدقيقة 13 بالشوط الأول، وأحرز هدف التعادل لضمك أيمن يوسف فلاتة في الدقيقة 45+9.

خضع البنيني أتدجيكو سامادو لاعب وسط منتخب بنين للكشف الطبي غدا السبت، قبل انضمامه لفريق النادي المصري بشكل رسمي كتاسع صفقات الفريق بالميركاتو الصيفي الجاري.

ووصل سامادو إلى القاهرة واستقر بأحد الفنادق، حيث كان في استقباله ممثل لإدارة فريق المصري.

تعادل فريق الخليج سلبيا بدون اهداف أمام نظيره الفيحاء، في المباراة التي أقيمت على ملعب نادي الخليج، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين، "دوري روشن".

ويحتل فريق الخليج المركز الثالث في عشر في ترتيب الدوري السعودي برصيد 4 نقاط، جمعها من فوز وحيد، وتلقي خسارتين.

حصل المدير الفني البرتغالي المخضرم كارلوس كيروش على الدكتوراه الفخرية من جامعة لشبونة، في حفل أشاد فيه جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بريادة المدرب المخضرم.

وأبرز إنفانتينو، في رسالة بالفيديو، رؤية المدرب البرتغالي العالمية لكرة القدم.

شاهندا المغربي، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا برئاسة الإيطالي بييرلويجي كولينا وتحت إشراف الأمريكية كاري سيتز مديرة إدارة التحكيم النسائي تعيين طاقم تحكيم لقاء أمريكا وهولندا في تحديد المركزين الثالث والرابع من كأس العالم للسيدات تحت 20 عاما في كولومبيا.

مباراة تحديد المركز الثالث تديرها المصرية شاهندا المغربي حكما للساحة ويعاونها كل من المغربية سكينة حمدي مساعد أول والجزائرية أسماء وهاب مساعد ثاني وفنسينشيا امادوم من توجو حكما رابعا وكيم يونج مين من كوريا حكم احتياطي.