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رياضة

رابطة الأندية تجهز درع الدوري الجديد لتسليمه للأهلي غدا

درع الدوري المصري
درع الدوري المصري بتصميمه الجديد، فيتو

رابطة الأندية، كشفت رابطة الأندية المصرية المحترفة والشركة الراعية لمسابقة الدوري، عن الشكل الجديد لدرع الدوري الممتاز، الذي تم تصميمه لدى إحدى الشركات المتخصصة في إنجلترا.

ونشرت الشركة الراعية لمسابقة الدوري الممتاز عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة لدرع الدوري بتصميمه الجديد، وعلقت على الصورة “انتهى الانتظار.. درع دوري نايل يلمع بتصميمه الجديد في سماء القاهرة”.

درع الدوري الجديد، فيتو

وأعلن النادي الأهلي أنه تلقى خطابًا من الاتحاد الإفريقي «كاف»، يخطره فيه بموافقته على تسليم درع الدوري عقب مباراة العودة أمام فريق جورماهيا الكيني غدا السبت في بطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها باستاد القاهرة.

موعد مباراة الأهلي وجورماهيا والقناة الناقلة 

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وجورماهيا الكيني في السابعة مساء غد السبت على ستاد القاهرة الدولى، وتنقل عبر قناة أبو ظبي الرياضية وقناة أون تايم سبورتس وأيضا إم بي سي مصر. 

وفاز النادي الأهلي على نظيره جورماهيا الكيني بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2024 /2025.

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