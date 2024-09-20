في غياب طارق حامد، أهلي جدة يفوز على ضمك برباعية في الدوري السعودي (فيديو)

نجح أهلي جدة في اقتناص فوز صعب أمام ضمك في الدقائق الأخيرة من اللقاء، لينتهي بنتيجة 4-2، في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين، والتي تقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة”.

وأحرز هدف أهلي جدة جابرييل فيجا في الدقيقة 13 بالشوط الأول، وأحرز هدف التعادل لضمك أيمن يوسف فلاتة في الدقيقة 45+9.

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ولقد وصل الهدف الأول اخيرًا من ايفان توني بقميص الأهلي



ايفان توني يسجل والاهلي يتقدم مجددًا 💚💚💚💚💚💚

https://t.co/bASJXcKJwG — عمرو (@bt3) September 20, 2024

ويغيب طارق حامد عن مواجهة ضمك وأهلي جدة بسبب الإصابة.

وأحرز إيفان توني الهدف الثاني لأهلي جدة في الدقيقة 46 مع بداية الشوط الثاني، ليتعادل فاروق شافعي لضمك في الدقيقة 65 من عمر الشوط.

اللقطة كاملة — إعلان هدف الأهلي الرابع عن طريق آيفان توني وجنون مدرج الأهلي

🔥🔥#الاهلي_ضمك

pic.twitter.com/UOyxyBANTJ — محمد ــ 𝑴𝑶𝑯𝑨𝑴𝑴𝑬𝑫 (@Moham_2023) September 20, 2024

وجاء الهدف القاتل لأهلي جدة في الدقيقة فيرمينو في الدقيقة 8+90 ليتم إلغاؤه بداعي التسلل لكن يتم احتسابه مرة أخرى بعد العودة لتقنية الفيديو، ويختتم إيفان توني الهدف الرابع لأهلي جدة في الدقيقة 16+9.

تشكيل ضمك أمام أهلي جدة

تشكيل أهلي جدة ضد ضمك

ترتيب الأهلي وضمك في الدوري السعودي

ويحتل الأهلي المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط، بعد تحقيقه فوزًا وتعادلين وتعرضه لهزيمة في الجولات الثلاث الأولى، بينما يأتي ضمك في المركز الخامس عشر برصيد 3 نقاط من فوز واحد وهزيمتين وتعادل.

يذكر أن الفريقين التقيا في الدوري السعودي للمحترفين 8 مرات من قبل، فاز الأهلي في مباراتين، وخسر 3 مرات، بينما انتهت 3 مواجهات بالتعادل.