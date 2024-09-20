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رياضة

في غياب طارق حامد، أهلي جدة يفوز على ضمك برباعية في الدوري السعودي (فيديو)

أهلي جدة، فيتو
أهلي جدة، فيتو

نجح  أهلي جدة في اقتناص فوز صعب أمام ضمك في الدقائق الأخيرة من اللقاء، لينتهي بنتيجة 4-2، في المباراة التي أقيمت ضمن  الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين، والتي تقام على  ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة”.

وأحرز هدف أهلي جدة جابرييل فيجا في الدقيقة 13 بالشوط الأول، وأحرز هدف التعادل لضمك أيمن يوسف فلاتة في الدقيقة 45+9.

ويغيب طارق حامد عن مواجهة ضمك وأهلي جدة بسبب الإصابة.

وأحرز إيفان توني الهدف الثاني لأهلي جدة في الدقيقة 46 مع بداية الشوط الثاني، ليتعادل فاروق شافعي لضمك في الدقيقة 65 من عمر الشوط.

 

وجاء الهدف القاتل لأهلي جدة في الدقيقة فيرمينو في الدقيقة 8+90 ليتم إلغاؤه  بداعي التسلل لكن يتم احتسابه مرة أخرى بعد العودة لتقنية الفيديو، ويختتم إيفان توني الهدف الرابع لأهلي جدة في الدقيقة 16+9.

 

 

تشكيل ضمك أمام أهلي جدة 

تشكيل أهلي جدة ضد ضمك

 

ترتيب الأهلي وضمك في الدوري السعودي

ويحتل الأهلي المركز الرابع  في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط، بعد تحقيقه فوزًا وتعادلين وتعرضه لهزيمة في الجولات الثلاث الأولى، بينما يأتي ضمك في المركز الخامس عشر برصيد 3 نقاط من فوز واحد وهزيمتين وتعادل.

 

يذكر أن الفريقين التقيا في الدوري السعودي للمحترفين 8 مرات من قبل، فاز الأهلي في مباراتين، وخسر 3 مرات، بينما انتهت 3 مواجهات بالتعادل.

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