سامادو يخضع للكشف الطبي قبل الانضمام رسميا للمصري البورسعيدي

خضع البنيني أتدجيكو سامادو لاعب وسط منتخب بنين للكشف الطبي غدا السبت، قبل انضمامه لفريق النادي المصري بشكل رسمي كتاسع صفقات الفريق بالميركاتو الصيفي الجاري.

ووصل سامادو إلى القاهرة واستقر بأحد الفنادق، حيث كان في استقباله ممثل لإدارة فريق المصري.

ويستعد اللاعب لإتمام تعاقده مع النادي المصري بشكل رسمي، تدعيما لصفوفه في فترة الانتقالات الحالية حال اجتيازه الكشف الطبي.

ونجح محمد موسي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام علي الفريق الأول في حل أزمة اللاعب الذي وقع لنادي الخمس الليبي بالاستعانة بأحد المحامين الدوليين.

ونجح المصري في الحصول على الاستغناء الخاص باللاعب البنيني سامادو من ناديه موجه للنادي المصري رغم إعلان مسؤولو نادي الخمس الليبي تعاقدهم مع البنيني سامادو لمدة 3 مواسم.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن صفقة انتقال لاعب منتخب بنين أتدجيكو سامادو إلى النادي المصري عقب اجتياز الكشف الطبي ثم الانضمام الي معسكر الفريق بالاسكندرية.

بابا بادجي

المصري يضم بابا بادجي

وحصل النادي المصري علي توقيع المهاجم السنغالي بابا بادجي بعد اجتيازه للكشف الطبي تدعيما لصفوفه بالميركاتو الصيفي الجاري.

وبدا بابا بادجي المهاجم السنغالي تدريباته بالجري حول الملعب وبعض التدريبات الخفيفه مع طبيب الفريق بسبب اصابته بالتواء بالقدم اليسري

وينتظر المصري وصول البطاقة الدولية للاعب والتي ستصل خلال أيام

يذكر أن بابا بادجي سيشارك مع المصري حال تأهل الفريق لدوري المجموعات في الكونفدرالية.

صفقات المصري الجديدة

وتعاقد النادي المصري مع ثماني لاعبين حتي الان وهم

محمود حمدي وخالد صبحي ومحمد هاشم ومحمد مخلوف وخالد الغندور وكريم بامبو واحمد القرموطي وبابي بادجي.

ووصل فريق المصري البورسعيدي الي مدينة الاسكندرية للدخول في معسكر مغلق حتي موعد مباراته القادمة امام الهلال الليبي بالبطولة الكونفدرالية بعد غدا الاحد بالاسكندرية.

واختتم فريق المصري بقيادو علي ماهر معسكره بمدينة القاهرة والذي بدءه الثلاثاء الماضي باستاد الكلية الحربية قبل ان يخوض مرانه الختامي بالمعسكر اليوم م التوجه الي الاسكندرية لخوض مران اخير غدا السبت باستاد برج العرب استعدادا للمباراة.

موعد مباراة المصري البورسعيدى والهلال الليبى



ويلتقي فريقا المصري البورسعيدي والهلال الليبي بعد غدا الأحد في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد برج العرب بمباراة الاياب دور الـ٣٢ بالبطولة الكونفدرالية.

القناة الناقلة لمباراة المصري البورسعيدى والهلال الليبى

تذيع قناة أون تايم سبورتس المفتوحة والمجانية مباراة المصري البورسعيدى والهلال الليبى ولكن يمكن مشاهدة جميع مباريات المصري بالكونفدرالية بدءا من دور المجموعات من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي انتهت بفوز أصحاب الأرض بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

حكام مباراة المصري والهلال الليبي

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مباراة إياب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وضيفه فريق الهلال الليبي إلى طاقم تحكيم مغربي.

ويقود مباراة المصري والهلال الليبي حكم الساحة سمير الكزاز ويعاونه زكرياء برينسي كمساعد حكم أول، وحمزة الناصري كمساعد حكم ثان، بينما يتولى حمزة الفاروق مهام الحكم الرابع.

كما أعلنت لجنة المسابقات بالكاف أيضًا عن مسئولي المباراة، حيث يتولى التنزاني خالد عبد الله مهام منسق المباراة، فيما يتولى الجزائري مهدي عبيد مهام مراقب الحكام.