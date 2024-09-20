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رياضة

كيروش يحصل على الدكتوراه الفخرية من جامعة لشبونة وإشادة من إنفانتينو

كيروش، فيتو
كيروش، فيتو

حصل المدير الفني البرتغالي المخضرم كارلوس كيروش على الدكتوراه الفخرية من جامعة لشبونة، في حفل أشاد فيه جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بريادة المدرب المخضرم.

تعليق إنفانتينو على حصول كيروش على الدكتوراة الفخرية

وأبرز إنفانتينو، في رسالة بالفيديو، رؤية المدرب البرتغالي العالمية لكرة القدم.

وقال رئيس "فيفا": "طوال هذا الوقت، أظهر كارلوس كيروش حبا وشغفا غير عاديين لكرة القدم، فضلا عن مستوى من المعرفة والريادة أوصله إلى قمة رياضتنا".

كما ذكر إنفانتينو أن كيروش درب في 11 دولة في 5 قارات ودرب 7 منتخبات وطنية، وساهم خلال هذه الفترة في تطوير العديد من اللاعبين.

مسيرة كارلوس كيروش

وجلب كارلوس كيروش (71 عاما) أول انتصارات البرتغال الدولية، حين فاز بكأس العالم تحت 20 عاما، خلال عام 1989 مع فريق ضم لاعب ريال مدريد السابق لويس فيجو.

كما قاد أندية مثل سبورتنج وريال مدريد (2003/2004) وكان مساعدا لأليكس فيرجسون في مانشستر يونايتد لعدة مواسم، حيث ساهم في التعاقد مع مواطنه كريستيانو رونالدو.

وعلى مستوى المنتخبات، تولى كيروش تدريب البرتغال وإيران وجنوب إفريقيا ومصر وكولومبيا ومؤخرا قطر.

 

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