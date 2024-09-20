شاهندا المغربي حكما لمباراة أمريكا وهولندا في تحديد المركز الثالث بكأس العالم بكولومبيا

شاهندا المغربي، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا برئاسة الإيطالي بييرلويجي كولينا وتحت إشراف الأمريكية كاري سيتز مديرة إدارة التحكيم النسائي تعيين طاقم تحكيم لقاء أمريكا وهولندا في تحديد المركزين الثالث والرابع من كأس العالم للسيدات تحت 20 عاما في كولومبيا.

شاهندا المغربي حكم ساحة

مباراة تحديد المركز الثالث تديرها المصرية شاهندا المغربي حكما للساحة ويعاونها كل من المغربية سكينة حمدي مساعد أول والجزائرية أسماء وهاب مساعد ثاني وفنسينشيا امادوم من توجو حكما رابعا وكيم يونج مين من كوريا حكم احتياطي.

موعد مباراة أمريكا وهولندا بمونديال كولومبيا

ومن المقرر اقامة اللقاء يوم السبت غدا ٢١ سبتمبر الجاري علي ستاد الكامبين بوجوتا العاصمة في تمام الساعة ١٢ بتوقيت القاهرة .

شاهندا المغربي، فيتو

رابع مباريات شاهندا المغربي بمونديال السيدات

اللقاء هو الرابع للمصرية شاهندا المغربي التي قدمت نموذجا وادائا لافتا في المونديال شرفت به التحكيم المصري واسم مصر

مسيرة ناجحة لشاهندا المغربي

قدمت شاهندا المغربي سجلا حافلا خلال مشوارها الدولي واسعدت جميع حكام ومحكمات مصر لوصولها لهذه المرتبة ويعتبر هذا انجاز كبير لمحكمة مصرية لأول مرة في تاريخها للبطولة .



شاهندا المغربي اول محكمة مصرية وعربية يقرر الفيفا الاعتماد عليها الي ابعد نقطة لمباريات البطولة وهذا يدل علي ثقه الفيفا والقائمين عليها في قدرات وإمكانيات المحكمة المصرية



المغربي أول محكمة عربية تدير أربع مباريات بمونديال السيدات

لأول مرة في تاريخ التحكيم المصري والعربي تسجل شاهندا المغربي إدارة أربع مباريات في تاريخ البطولة أبرزها ديربي وكلاسيكو البطولة بين الأرجنتين وهولندا ليقدمها الفيفا في مباراة أمريكا وهولندا في تحديد المركزين الثالث والرابع .