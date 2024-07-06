طريقة عمل البيتزا، صحية للريجيم وزي الجاهزة

طريقة عمل البيتزا، الصحية التي يمكن تناولها خلال اتباع ريجيم لإنقاص الوزن، من الأحلام التي يتمناها عشاق البيتزا، لكن يجدونها بعيدة المنال؛ فالشائع أن البيتزا على رأس قائمة الممنوعات والمحرمات خلال اتباع أي نظام ريجيم؛ فهي من المعجنات التي تحتوي على نسبة عالية من النشويات والدهون، وبالتالي الكمية التي سيتم تناولها، بالضرورة ستتحول داخل الجسم إلى دهون مخزونة.

أكدت الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، أنه يمكنك الاستمتاع بتناول ألذ بيتزا، دون زيادة في الوزن، وذلك من خلال إجادة طريقة عمل البيتزا الصحية بدقيق الشوفان، والتي تقدم لكي طريقة عملها، في السطور التالية.

طريقة تحضير دقيق الشوفان في البيت:

دقيق الشوفان

كل ما عليكِ، هو طحن رقائق الشوفان المتوفرة لديك في دولاب المطبخ، في مطحنة التوابل، طحنا ناعما.

ثم ينخل للتخلص من الحبوب الخشنة.

هذا كل ما في الأمر، والطريقة اقتصادية وغير مكلفة.

مكونات تحضير عجينة البيتزا الصحية:

كوبين من دقيق الشوفان

نصف كوب من الدقيق الأسمر

ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم

ملعقة صغيرة من مسحوق البصل

ملعقة كبيرة من الاوريجانو ( زعتر بري )

ملعقتين كبيرتين زيت زيتون

ملعقتين كبيرتين حليب منزوع الدسم

نصف ملعقة صغيرة سكر

ملعقة صغيرة خميرة جافة

نصف ملعقة صغيرة باكينج باودر

ملعقة صغيرة ملح

حوالي كوبين من الماء الدافئ.

طريقة عمل البيتزا الصحية بالخطوات:

تخلط المكونات الجافة مع بعض في وعاء العجن، ثم يضاف الزيت والحليب، ثم يخلط جيدا.

تذاب الخميرة في قليل من الماء الدافئ مع السكر، ثم تضاف إلى وعاء العجن.

وابدئي بإضافة الماء تدريجيا مع العجن، الى ان تحصلي على كرة عجين متماسكة غير لاصقة.

اعجنيها مدة 10 إلى 12 دقيقة جيدا إلى أن تصبح ناعمة الملمس.

تغطى وتترك ترتاح إلى أن تحضري الصلصة والحشو.

طريقة عمل صلصة البيتزا:

حبة كوسة مسلوقة

حبة باذنجان مسلوقة

نصف جزرة مسلوقة

كوب عصير طماطم طبيعي

ملعقة مسحوق الثوم

ملح وفلفل

ملعقة بابريكا

تطحن الخضروات المسلوقة، طحنا خشنا في محضرة الطعام.

تضاف إلى الطماطم وتتبل، ثم تقلى على النار مدة 10 دقائق.

إذا أحسستي أن الصلصة كثيفة خففيها بماء سلق الخضروات.

وزعي الصلصة على البيتزا وابتدئي حشوها الآن.

حشو البيتزا:

100 جرام من اللحم المفروم الخالي من الدهن

حبة فلفل أخضر مقطعة شرائح

5 حبات فطر مقطعة شرائح

ملعقة كبيرة اوريغانو

ملعقتين كبيرة من جبن الامنتال المبشور

بضع حبات زيتون أسود

وزعي مكونات الحشو على البيتزا بطريقة جميلة ما عدا الجبن المبشور.

اخبزيها في فرن متوسط الحرارة من 25 إلى 35 دقيقة الى ان تنضج.

اطفئي الفرن، ثم رشي البيتزا بالجبن، وأعيديها إلى الفرن المطفي إلى أن يذوب الجبن.

طريقة عمل صلصة البيتزا في البيت

صلصة البيتزا

ولأن صلصة البيتزا من شروط نجاح البيتزا؛ لأنها تعطي الطعم المميز لها، نستعرض تقدم طريقة عمل صلصة البيتزا الاحترافية في البيت، بأسهل طريقة، وطعم مميز.

المكونات:

٤ فصوص ثوم

٤ حبات طماطم

حزمة صغيرة اوراق ريحان

٣ ملاعق كبيرة زيت زيتون

ملح وفلفل



طريقة التحضير:

تفتح الطماطم من الاسفل على كل علامة x باستخدام السكين، ثم توضع في ماء مغلي على النار مدة 4 دقائق.

تصفى وتترك لتبرد ثم ينزع عنها الجلد وتفرم قطعا صغيرة.

يسخن الزيت في قدر على النار ثم يشوح الثوم.

يضاف الريحان، الملح والفلفل ويقلب الكل لمدة دقيقة؟

تضاف الطماطم ثم تترك لتغلي على نار متوسطة مدة 10 دقائق.

توضع في مصفى كبير ثم تصفي جيدا للتخلص من القطع الكبيرة واستخلاص الصلصة الناعمة المنكهة فقط.

توضع ببرطمانات ثم تحفظ بالثلاجة الى حين الاستخدام.