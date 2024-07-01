طريقة عمل بيتزا كيش، لذيذة وسهلة التحضير

طريقة عمل بيتزا كيش، البيتزا من المعجنات الشهيرة واللذيذة التى لها مذاق مميز ولا يقاوم ويعشقها الكبار والصغار على مستوى العالم.

وطريقة عمل بيتزا كيش، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف نيفين عباس، طريقة عمل بيتزا كيش.

مكونات عمل بيتزا كيش:-

300 جرام دقيق

200 جرام زبد

بيضة

4 ملاعق ماء

قليل من الملح

للحشوة

صلصة بشاميل

صلصة بيتزا

شرائح طماطم

جبن بارميزان ومودزاريلا

زيتون

مشروم مشوح بالثوم

ملح وفلفل وبهارات بيتزا ايطالي

طريقة عمل بيتزا كيش:-

سخن الفرن على 160 درجة.

نضع الزبد في وعاء الخلاط ونخفق لمدة دقيقة تقريبًا.

نضيف الدقيق والملح ونخفق.

يضاف البيض والماء إلى الخليط ويخفق لبضع ثوانٍ أخرى حتى يتم الحصول على قوام عجين.

يقسم العجين قطعتين ويفرد ثم يوضع في قالب بحيث تغلف العجين كل القالب.

ويوضع في الثلاجة.

صبي البشاميل في القالب وافرديه.

رشي قليل من الجبن.

ثم توضع شرائح الطماطم وتتبل بالملح والفلفل.

تضاف باقي مكونات الحشوة وتغطي بالجبنة.

ثم تخبز حتي تمام النضج.

بيتزا كيش

ولعمل البيتزا

مكونات عمل البيتزا:

كيلو دقيق فاخر منخول

بيضة

كوب زبادي

2 ملعقة مايونيز

ربع كوب زيت

رشة ملح

ملعقة سكر

كوب ماء دافئ

كيس خميرة فورية

رشة زعتر حسب الرغبة

لصلصة البيتزا

2 ملعقة صلصة طماطم

فص ثوم مفروم

ملح

فلفل اسود

ملعقة خل ابيض

ربع كوب ماء

للحشو

مكعبات طماطم

مكعبات فلفل رومي

بصل شرائح

جبن شيدر مبشور

جبن موزاريلا مبشور

جبن رومي مبشور

حلقات زيتون

هوت دوج أو بسطرمة

ويمكن إضافة أي نوع لحوم حسب الرغبة

طريقة عمل البيتزا:

نحضر بولة ونضع بها الخميرة والسكر والماء ونقلب جيدا، ونتركه جانبا.

نحضر بولة عميقة وكبيرة وننخل بها الدقيق ثم نحدث حفرة بالمنتصف ونضع بها البيض والزيت والزبادي والملح والمايونيز، ونعجن جيدا حتى تتجانس المكونات.

نضيف الماء المخلوط بالخميرة تدريجيا مع العجين حتى نحصل على عجينة متماسكة وغير ملتصقة باليد

نضع الخميرة فى بولة ونغطيها لمدة ساعة حتى تختمر ويتضاعف حجمها.

نضع الخميرة فى بولة ونغطيها لمدة ساعة حتى تختمر ويتضاعف حجمها. نحضر العجين ونقسمه إلى 3 قطع متساوية.

ونفرد كل قطعة في صينية فرن متوسطة الحجم.

نحدث فتحات بالعجين بواسطة الشوكة.

نحضر صلصة البيتزا حيث نشوح الثوم ونضيف الخل والصلصة ونقلب ثم نضيف الماء والتوابل ونتركها تتسبك قليلًا ونرفعها من على النار.

ندهن العجين بصلصة البيتزا ونرص فوقها الخضراوات واللحوم والزيتون والجبن.

ندخل البيتزا الفرن الساخن لمدة ربع ساعة أو حتى تمام النضج وذوبان الجبن.

نخرج البيتزا ونقطعها وتقدم ساخنة.