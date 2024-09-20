الجمعة 20 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 87 سلاحا ناريا و18 قضية مخدرات خلال حملة بأسيوط وأسوان

أسلحة نارية، فيتو
أسلحة نارية، فيتو

 شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان – دمياط)، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وفى مديرية أمن أسيوط؛ تم ضبط 80 قضية حيازة أسلحة نارية.. ضُبط خلالهم (21 بندقية آلية – 34 بندقية خرطوش – طبنجة – 73 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).. بحوزة (80 متهما "لـ 38 منهم معلومات جنائية")، و11 قضية "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (5,360 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 1,480 كيلو جرام لمخدر الشابو) بحوزة (11 متهما "لـ 7 منهم معلومات جنائية)، وتنفيذ 540 حكما قضائيا متنوعا.

وفى مديرية أمن أسوان؛ تم ضبط  3 قضايا اتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (7,600 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 4 كيلو جرامات لمخدر البانجو – كمية لمخدر الهيروين).. بحوزة (3 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية")، و3 قطع سلاح نارى.. عبارة عن (3 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، وتنفيذ 801 حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن دمياط؛ تم ضبط 4 قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (7,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 12 كيلو جرام لمخدر البانجو –9 كيلو جرامات لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين).. وكذا ضبط عدد (4) قطع سلاح نارى، عبارة عن (4 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (5 متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

أسوان – دمياط الأسلحة النارية قطاع الأمن العام مخدر الشاب مخدر الحشيش مخدر الهيدرو

مواد متعلقة

ضبط 69 طن دقيق مهرب خلال حملات تموينية على مدار 24 ساعة

ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بـ 8 ملايين جنيه

حالة الطرق اليوم، سيولة مرورية في حركة السيارات بمحاور القاهرة والجيزة

الأمن يوضح حقيقة فيديو سحب شرطي لتراخيص سيارة بدون وجه حق بالقليوبية

الأمن يكشف ملابسات فيديو تزايد وقائع القتل في أسوان

الداخلية توزع الحقائب المدرسية على الآسر بالمناطق الأولى بالرعاية (فيدو)

أمن الجيزة يكشف ملابسات حريق مصنع للطوب الطفيلي بالعياط

ضبط 37 ألفا و392 مخالفة متنوعة في حملات للانضباط المروري خلال 24 ساعة

الأكثر قراءة

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024، وهذه حقيقة الزيادة الجديدة

تقارير بريطانية تكشف تفاصيل جديدة عن حسناء البيجر

4 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي لرئيس هيئة قناة السويس

رسائل مصرية قوية بشأن تطورات حرب غزة ولبنان والسودان

تفسير حلم أكل الثوم في المنام وعلاقته بالابتعاد عن المعاصي

السيناريوهات المتوقعة لقرارات لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية

بشرى سارة، تفاصيل طرح شقق للحجز الفوري في هذه المدن

أسعار الأسماك اليوم الجمعة، الجمبري يسجل 780 جنيهًا في سوق العبور

ads

منوعات

المزيد

بالون أطفال يثير ذعرًا في بلدة تركية، ما القصة؟

ارتفاع حصيلة ضحايا العقار المنهار في سيراليون لـ 15 شخصا (فيديو)

هاري وميجان يعلنان موقفهما من الانتخابات الأمريكية

لغتك العربية فظيعة، ابنة رونالدو تشعل مواقع التواصل (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الجمعة 20- 9- 2024

تعرف على أسعار الأرز المحلي اليوم الجمعة 20-9-2024

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024، وهذه حقيقة الزيادة الجديدة

المزيد

انفوجراف

هؤلاء تلعنهم الملائكة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل الثوم في المنام وعلاقته بالابتعاد عن المعاصي

ما الحكمة من إبهام عدد أهل الكهف؟، الشعراوي يوضح (فيديو)

دعاء الجمعة لتحصين النفس ضد السحر والمس والحسد

المزيد
الجريدة الرسمية