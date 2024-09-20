ضبط 87 سلاحا ناريا و18 قضية مخدرات خلال حملة بأسيوط وأسوان

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان – دمياط)، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وفى مديرية أمن أسيوط؛ تم ضبط 80 قضية حيازة أسلحة نارية.. ضُبط خلالهم (21 بندقية آلية – 34 بندقية خرطوش – طبنجة – 73 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).. بحوزة (80 متهما "لـ 38 منهم معلومات جنائية")، و11 قضية "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (5,360 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 1,480 كيلو جرام لمخدر الشابو) بحوزة (11 متهما "لـ 7 منهم معلومات جنائية)، وتنفيذ 540 حكما قضائيا متنوعا.

وفى مديرية أمن أسوان؛ تم ضبط 3 قضايا اتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (7,600 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 4 كيلو جرامات لمخدر البانجو – كمية لمخدر الهيروين).. بحوزة (3 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية")، و3 قطع سلاح نارى.. عبارة عن (3 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، وتنفيذ 801 حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن دمياط؛ تم ضبط 4 قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (7,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 12 كيلو جرام لمخدر البانجو –9 كيلو جرامات لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين).. وكذا ضبط عدد (4) قطع سلاح نارى، عبارة عن (4 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (5 متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.