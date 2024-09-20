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إعلام الإسماعيلية ينظم ندوة حول التمكين الاقتصادى للمرأة (صور)

جانب من فعاليات الندوة،
جانب من فعاليات الندوة، فيتو

نفذ مركز إعلام الإسماعيلية، بمقر قاعة مديرية التضامن الاجتماعي ندوة بعنوان، "دور مؤسسات الدولة في التمكين الاقتصادي للمرأة".   

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المشرفون على فعاليات الندوة والرعاية 

وتأتي الندوة تحت إشراف اللواء دكتور تامر شمس الدين رئيس الإدارة المركزية لإعلام القناة وسيناء وإيناس يوسف مدير عام إعلام القناة، وضمن فعاليات (حملة إيد فى إيد هننجح أكيد) التى أطلقها قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الدكتور أحمد يحيى رئيس القطاع. 
 

جانب من فعاليات الندوة، فيتو

أبرز الحاضرين والمحاضرين خلال فعاليات الندوة 

وحاضر فى اللقاء كل من مها الحفناوى وكيل أول وزارة التضامن الاجتماعى بالإسماعيلية، منال حسنى مدير إدارة شئون المرأة بالمديرية، نجلاء سعيد عبد العاطى  مدير إدارة العلاقات العامة بمديرية التضامن الاجتماعى، وهالة صابر محمود مدير إدارة الخدمة العامة بالتضامن، وفاطمة الشاذلى مدير إدارة تمكين المرأة بمديرية التضامن الاجتماعي.  

جانب من فعاليات الندوة، فيتو

وأعد اللقاء وأداره إيهاب محى الدين كبير الأخصائيين بالمجمع الإعلامى بالإسماعيلية، وأشرفت على التنفيذ سماح محمد عبده مدير مركز إعلام الإسماعيلية.  

عدد المشاركات في الندوة 

وشارك فى اللقاء 96 من مكلفات الخدمة العامة والرائدات الريفيات.  

جانب من فعاليات الندوة، فيتو

أبرز محاور الندوة 

وتناولت الندوة عددا من المحاور منها: تمكين المرأة والذى يعتبر من القضايا الأساسية التى تتبناها القيادة السياسية المصرية منذ عدة سنوات إيمانا منها بالدور المحوري الهام الذى تقوم به المرأة المصرية فى دعم كيان الوطن ومواجهة ما يتعرض له من تحديات منذ عدة سنوات، خاصة وأن بناء الجمهورية الجديدة لا يتم دون تفعيل مشاركة المرأة فى عملية التنمية.   

جانب من فعاليات الندوة، فيتو

كما تناولت دور الدولة كداعم أساسي لكل محاولات التمكين الاقتصادى للمرأة لتحسين فرصها فى الحياة على جميع الأصعدة ولا سيما المرأة المعيلة.  

كما ألقت الندوة الضوء على كل الجهود التى تبذلها وزارة التضامن الاجتماعى فى تقديم الخدمات لكل سيدة ترغب فى دعم كيانها اقتصاديا بدايه من تقديم أفكار المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يمكن أن تنفذها وتديرها المرأة ومعاونتها بتقديم الخبرة والمشورة منذ بداية خطوات تأسيس المشروعات وحتى وصول منتج المشروع للشكل النهائي والمعاونة أيضا فى ما يخص التسويق والترويج من خلال إقامة المعارض أو التعاقد مع مسوقين محترفين أو عمل الدورات التدريبية وورش العمل التى تدرب السيدات والفتيات على الحرف المختلفة مجانا وتساعدهن على الوصول بمنتجاتهن لشكل احترافى وتذليل ما يواجهنه من عقبات.  

الهدف من تكاتف الجهود 

وتهدف كل هذه الجهود إلى معاونة المرأة فى مختلف الفئات الاجتماعية والعمرية والاقتصادية على تكوين كيان قوى يدفع المجتمع كله لحياة أفضل.

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