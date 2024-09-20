الجمعة 20 سبتمبر 2024
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خدمات صحية تقدمها عيادة العلاج الطبيعي بمستشفى حميات الإسماعيلية (صور)

جانب من العمل داخل
جانب من العمل داخل العيادة، فيتو

 بدأت مديرية الصحة والسكان في محافظة الإسماعيلية، تشغيل عيادة العلاج الطبيعي المقامة بمقر مستشفى حميات الإسماعيلية بمنطقة الجلاء.   

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تقديم الخدمات بسعر رمزي للجمهور 

 ومن جانبها أكدت الدكتورة حنان فؤاد مدير إدارة العلاج الطبيعى بمديرية الصحة بالإسماعيلية، على أن قسم العلاج الطبيعي بمستشفى حميات الإسماعيلية، يقدم خدماته بسعر رمزى. 

جانب من العمل داخل العيادة، فيتو

الخدمات المقدمة للمرضى 

وذلك لحالات آلام العمود الفقري والفقرات العنقية والقطنية، الجلطات الدماغية، التهاب وتيبس المفاصل، حالات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وناقصى النمو، إصابات الملاعب، العلاج بالعمل (تأهيل)، بالإضافة إلى علاج حالات الداخلى وذلك بمعرفة نخبة من ممارسى وأخصائي العلاج الطبيعي بالمستشفى. 
 

جانب من العمل داخل العيادة، فيتو

تقديم خدمات طبية مميزة 

 وأوضحت الدكتورة رضوى جنيد مدير إدارة الطب العلاجى، أن مستشفى حميات الإسماعيلية أحد المستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالإسماعيلية التى تقدم خدمة طبية متميزة وتخدم قطاعا كبيرا من المواطنين ومصابى غزة.  

جانب من العمل داخل العيادة، فيتو

تزويد القسم بالأجهزة والمعدات الخاصة بالعلاج الطبيعي 

 وأضافت أنه تم تزويد ودعم القسم بالإمكانيات والأجهزة اللازمة ومنها أجهزة تنبيه  كهربي،أجهزة أشعة تحت الحمراء،أجهزة تدليك كهربائي، أجهزة tense،مع بعض الأجهزة للتمارين العلاجية. 

جانب من العمل داخل العيادة، فيتو

انطلاق مبادرة بداية في الإسماعيلية 

 أوضحت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة،أنه إتساقُا مع مبادرة بداية وسعيها لتحسين مستوى الرعاية الصحية وتطوير الخدمات بجميع المنشآت الصحية تم تشغيل عيادات العلاج الطبيعي بمستشفى حميات الإسماعيلية ؛ لتحقيق خدمة مميزة للمترددين على المستشفى ومواطنى الإسماعيلية.  

بالإضافة إلى قسم العلاج الطبيعي بمستشفيات حميات التل الكبير من خلال عيادة صباحية ومسائية والتل المركزى وعيادة العلاج الطبيعى بوحدة الكيلو 17 بالقنطرة غرب. 

 

ويأتي ذلك تزامنًا مع إطلاق مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" والتى تهدف إلى تحسين جودة الحياة من خلال توفير خدمات صحية متكاملة للمواطنين. 
 

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