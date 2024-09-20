الجمعة 20 سبتمبر 2024
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تكريم المشاركين في أسبوع اكتشاف المواهب بالإسماعيلية (صور)

جانب من فعاليات الختام،
جانب من فعاليات الختام، فيتو

شهد قصر ثقافة الإسماعيلية، تكريم المشاركين في ختام فعاليات أسبوع اكتشاف المواهب، الذي نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ضمن برامجها ويهدف لاكتشاف وتنمية قدرات الموهوبين بالأقاليم الثقافية، في إطار برامج وزارة الثقافة. 

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فعاليات حفل الختام 

شهد فعاليات حفل الختام كل من شيرين عبد الرحمن مدير عام ثقافة الإسماعيلية، ومحمد رشدي مدير القصر، وبدأت بجولة تفقدية للمعرض الختامى لمنتجات الورش الفنية والحرفية المتنوعة التي أقيمت خلال الأسبوع، منها "طباعة استنسل، عجينة السراميك، حلي". 

جانب من فعاليات الختام، فيتو
جانب من فعاليات الختام، فيتو

أنشطة ورشة الأدب 

وقدم المتدربون بورشة الأدب بإشراف الشاعر مدحت منير مقتطفات من قصائد لصلاح چاهين وبيرم التونسي. بالإضافة إلى تقديم نماذج من القصص القصيرة.  

جانب من فعاليات الختام، فيتو
جانب من فعاليات الختام، فيتو

أنشطة ورشة المسرح 

كما شهد الحفل تقديم 4 سكتشات مختلفة للمشاركين بورشة "المسرح" من إخراج محمود نوح، وذلك بمشاركة العرائس نتاج ورشة "صناعة العرائس" للفنان شادى قطامش.  

جانب من فعاليات الختام، فيتو
جانب من فعاليات الختام، فيتو

رعاة أنشطة الأسبوع 

وقدم أنشطة الأسبوع  الإدارة العامة لرعاية المواهب برئاسة المخرج محمد صابر، التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية، برئاسة الشاعر مسعود شومان، وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة الإسماعيلية، وشهد الحفل الختامي فقرتين غنائيتين للموهبة منه الله محمد بأغنية "كدة يا قلبي"، وقدم الطفل علي محمد أغنية "كان يا ما كان" نتاج  ورشة "الموسيقى والغناء" تدريب د. دينا حسين.  

جانب من فعاليات الختام، فيتو
جانب من فعاليات الختام، فيتو

عرض فني غنائي 

كما شهد الختام عرضا فنيا  لفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية، وقدمت به باقة متنوعة من الفقرات الاستعراضية تفاعل معها الحضور منها "الصيادين، جاني الجميل، بتغني لمين، البدو، نوح الحمام، الضمة"، بالاضافة إلى رقصة التنورة"، ثم قدم الفنان ماهر كمال، باقة متنوعة من أغاني الفلكلور الإسماعيلي، وصمم الاستعراضات الفنان عمرو عجمي. 

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