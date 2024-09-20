صحة الإسماعيلية تختتم فعاليات الدورة التدريبية لأساسيات الحاسب الآلي (صور)

اختتمت مديرية الصحة والسكان في محافظة الإسماعيلية فعاليات الدورة التدريبية، التى نظمها مركز تدريب تكنولوجيا المعلومات حول "أساسيات الحاسب الآلي" لـ 15 عامل على مدار خمسة أيام لتنمية مهاراتهم فى استخدام الحاسب الآلي.

تنمية الكوادر البشرية

وتقام الدورة تحت رعاية الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية وبالتزامن مع انطلاق مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، والتى تهدف لتنمية الكوادر البشرية وتعزيز تنمية الإنسان المصري فى جميع الجوانب وفق رؤية مصر 2030 لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.



جانب من فعاليات الدورة، فيتو

جانب من فعاليات الدورة، فيتو

بداية سلسلة دورات الحاسب الآلي

من جانبه أوضح عبد الله حسين، مدير مركز تدريب نظم المعلومات، أن الدورة التدريبية حول أساسيات الحاسب الآلي هي بداية لسلسلة من الدورات التدريبية التي يقدمها مركز تدريب إدارة نظم المعلومات بديوان مديرية الصحة لرفع كفاءة العاملين بديوان عام المديرية والإدارات الصحية في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.

جانب من فعاليات الدورة، فيتو

جانب من فعاليات الدورة، فيتو

المشرف والمحاضر في الدورة

أشرف على الدورة وحاضر فيها عادل عمار مدير مركز نظم المعلومات والتحول الرقمى، هانى جلال مدير إدارة الموارد البشرية وعبد الله حسين مدير مركز تدريب نظم المعلومات.

جانب من فعاليات الدورة، فيتو

جانب من فعاليات الدورة، فيتو