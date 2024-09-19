ضبط 5000 زجاجة عصير ومياه غازية بمصنع غير مرخص في الإسماعيلية (صور)

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين، بقيادة المقدم أحمد المغربي، عدة حملات على المخابز البلدية المدعمة، والأسواق والمحال التجارية والمخازن.

نتائج الحملات لليوم

ومن جانبها، أكدت شيماء عمر مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أن الحملات أسفرت عن ضبط عدد 5000 زجاجة من العصائر والمياه الغازية، بمصنع غير مرخص بأحد المناطق النائية بمنطقة وادي الملاك دائرة مركز التل الكبير، يقوم بتقليد علامات تجارية لماركات شهيرة بالأسواق، لتحقيق أرباح غير مشروعة بغير وجه حق.

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخازن والمخابز السياحية

كما تم تحرير 9 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، محضرين للبيع بأزيد من السعر الرسمي، محضر أوكازيون بدون تصريح، 3 محاضر عدم استخدام لافتة باللغة العربية على واجهته المحال، محضرين بيع خبز بأزيد من السعر الرسمي، وعدد 10 محاضر لعدم حمل شهادة صحيه.

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

محاضر المخابز البلدية المدعمة

وخلال المرور على المخابز البلدية المدعمة، تم تحرير 10 محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، 12 محضر عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، 5 محاضر لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين، محضرين لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضر إنتاج خبز ناقص الوزن.

جانب من الحملات، فيتو

استمرار أعمال الرقابة والتفتيش

ووجه "أكرم"، بضرورة استمرار أعمال الرقابة والتفتيش والمتابعة، للأسواق والمحال التجارية والمخازن والمخابز البلدية المدعمة والسياحية والإفرنجية تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد.

جانب من الحملات، فيتو

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، بضرورة المتابعة المستمرة للأسواق والمحال التجارية والمخازن، والمرور الدوري على المخابز البلدية المدعمة، لضبط ومراقبة الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية، والتأكد من جودة المنتجات المقدمة للمواطنين وصلاحيتها، ووصول الدعم الذي تقدمه الدولة لمستحقيه.



