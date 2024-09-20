الجمعة 20 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

العواقب وخيمة، روسيا تحذر من شن إسرائيل عملية عسكرية واسعة في لبنان

لبنان، فيتو
لبنان، فيتو

حذرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، من بدء عملية عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق في ‎لبنان.

وشددت موسكو على أن هذه العملية ستكون لها عواقب وخيمة وينبغي تجنب ذلك.

ويوم الثلاثاء، قالت القناة الـ14 الإسرائيلية إن نقل الثقل الأمني والعسكري من قطاع غزة إلى الجبهة الشمالية سيبدأ، مشيرة إلى أن هناك احتمالات بإعلان إسرائيل قريبا جبهة الشمال جبهة الحرب الرئيسية.

بيان البيت الأبيض حول الأوضاع فى الشرق الأوسط

وأصدر البيت الأبيض، مساء اليوم، بيانا قال فيه: إن "وقف إطلاق النار بغزة سيهدئ التوتر بالمنطقة، وما زلنا نعتقد أن الحل الدبلوماسي هو السبيل الأمثل للمضي قدما وما زلنا نعتقد أنه ممكن".

وتابع البيت الأبيض: موقف الولايات المتحدة ثابت ضد كل التهديدات المدعومة من إيران بما في ذلك حزب الله اللبناني.

واستطرد البيت الأبيض: سنواصل العمل على إيجاد حلول دبلوماسية بديلة للتصعيد الحالي تسمح للمدنيين بالعودة إلى ديارهم، وأعتقد أن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة سيهدئ التوتر في المنطقة.

وتابع البيت الأبيض: نواصل العمل مع مصر وقطر وإسرائيل للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الرهائن.

 

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الخارجية الروسية لبنان موسكو قطاع غزة حزب الله البيت الأبيض

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