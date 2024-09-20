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خارج الحدود

إعلام عبري: إسرائيل خططت لمدة 15 عاما لعملية تفجيرات البيجر في لبنان

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

 أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، العبرية، نقلا عن مصادر استخبارية أمريكية بأن إسرائيل خططت على مدى 15 عاما لعملية تفجير أجهزة الاستدعاء السريعة في لبنان.

 

انفجار أجهزة الاتصالات اللاسلكية في لبنان

 انفجرت الثلاثاء الماضي أجهزة اتصالات لاسلكية بلبنان في وقت واحد، مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة 2750 شخصا - من بينهم 170 على الأقل في حالة حرجة، وفقًا لوزارة الصحة اللبنانية.

ويوم الأربعاء، قالت "سي إن إن" إنها "علمت أن إسرائيل كانت وراء الهجوم الذي تسبب بانفجار آلاف أجهزة الاستدعاء التابعة لأعضاء حزب الله في لبنان في وقت واحد في لبنان يوم الثلاثاء".

وأوضحت أن العملية التي خلفت آلاف الجرحى في جميع أنحاء لبنان، كانت نتيجة عملية مشتركة بين جهاز الاستخبارات (الموساد) والجيش الإسرائيلي.

 

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