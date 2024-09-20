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محافظ أسيوط يشدد على استغلال الفراغات لخفض كثافة الطلاب بالمدارس (صور)

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد المدرسة استعدادا للعام الجديد، فيتو

 تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، مدارس عزبة محبوب والمندرة قبلي وإبراهيم عبدالحافظ بقرية المندرة وجزيرة الحواتكة التابعة لإدارة منفلوط التعليمية، للاطمئنان على الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2024 /2025، في إطار جولاته الميدانية المستمرة على القطاعات الخدمية المختلفة للوقوف على مدى تقديم الخدمات خاصة مع اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بملف التعليم وفقًا لخطط التنمية المستدامة وتنفيذًا لرؤية مصر 2030.

 ورافقه خلال الجولة المحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام مساعد المحافظة، محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة منفلوط، وقدري أبو حسين مدير إدارة منفلوط التعليمية ويسري كامل مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

تقليل الكثافة الطلابية في الفصول الدراسية

 واستهل المحافظ جولته بتفقد مدرسة عزبة محبوب الابتدائية المشتركة بقرية المندرة بمنفلوط التي يصل كثافتها لـ 931 طالبا من الصف الأول إلى الصف السادس الابتدائي، موجهًا بدراسة عدد من المقترحات وتنفيذه فورًا لتقليل الكثافة الطلابية في الفصول الدراسية في أسرع وقت ممكن، وفقًا للاشتراطات الفنية والقوانين واللوائح المنظمة لذلك للحفاظ علي سلامة وصحة الطلاب وتحصيلهم الدراسي خلال العام الدراسي.

الاستعدادات لبداية العام الدراسي الجديد

 وتفقد محافظ أسيوط؛ مدرسة المندرة قبلي الجديدة للتعليم الأساسي للوقوف على مدى الاستعدادات لبداية العام الدراسي الجديد واطمأن على كثافة الطلاب بالصفوف المختلفة عن طريق الكشوف التي تم إعدادها حيث تفقد الفصول الدراسية، وغرفة المناهل والمكتبة والغرف الإدارية ودورات المياه موجهًا بضرورة استغلال الفراغات وإنشاء فصول دراسية وإعادة توزيع الطلاب على الفصول لتقليل الكثافة بكل فصل دراسي والعمل على تهيئة بيئة تعليمية صحية ونظيفة.

 كما تفقد المحافظ مدرسة إبراهيم عبد الحافظ للتعليم الأساسي بجزيرة الحواتكة التابعة لمركز منفلوط التي تحتوي على 18 فصلا دراسيا، وتعمل على فترتين "صباحية ومسائية" حيث تفقد الفصول الدراسية وغرف مناهل المعرفة والمكتبة ولاحظ وجود عدد من التلفيات وزجاج النوافذ المكسورة والمقاعد التالفة. 

محافظ أسيوط يشدد على الانتهاء من أعمال تطوير المدارس قبل بدء العام الدراسي (فيديو)

تعليم أسيوط: جولات ميدانية لمتابعة استعدادات استقبال العام الدراسى الجديد (صور)

 وشدد محافظ أسيوط على ضرورة تلافي تلك الملاحظات فورًا قبل بداية العام الدراسي الجديد فضلًا عن تكثيف أعمال النظافة داخل المدرسة وتهيئتها لاستقبال الطلاب بالشكل اللائق بالإضافة إلى العمل على الاستغلال الأمثل للفراغات الموجودة بالمدرسة لتكون فصول دراسية لتقليل الكثافة الطلابية بالفصول لنصل لعملية تعليمية جيدة.

 

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