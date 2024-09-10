محافظ أسيوط يشدد على الانتهاء من أعمال تطوير المدارس قبل بدء العام الدراسي (فيديو)

أجرى اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، جولة تفقدية لمتابعة استعدادات المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد، شملت مديرية التربية والتعليم ومدرسة طه حنفي المليجي بحي شرق مدينة أسيوط.. رافقه خلالها محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، وسيد الشريف مدير عام الخدمات التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بأسيوط ومديري عدد من الإدارات بالمديرية، وأحمد ثابت رئيس حي شرق أسيوط.



وحرص المحافظ على تفقد الإدارات والأقسام بمديرية التربية والتعليم لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد.

محافظ أسيوط يتفقد مدرسة طه حنفي المليجي

كما تفقد المحافظ مدرسة طه حنفي المليجي بحي شرق مدينة أسيوط وبدأ بتفقد ملعب المدرسة، والمكاتب الإدارية والفصول الدراسية والمكتبة التي وجه بتطويرها وما تحتوي عليه من مراجع وكتب متنوعة يستفيد منها الطلاب، وتابع تجهيزات الوسائل التعليمية وغرف الأنشطة المدرسية، واستمع إلى شرح من مدير المدرسة لأعمال التجميل التي تمت بها استعدادًا لاستقبال العام الدراسي الجديد.

مبادرة 100 مليون شجرة" وزراعة الأشجار المثمرة وأشجار الزينة

وأشاد المحافظ – خلال الجولة – بأعمال التشجير بالمدرسة وزراعة الأشجار المثمرة والمساحات الخضراء مطالبًا بتعميم أعمال تشجير المدارس بكافة الإدارات والمنشآت التعليمية بمشاركة قيادات وطلاب المدارس والعاملين بها ضمن مبادرة "100 مليون شجرة"، وزراعة الأشجار المثمرة وأشجار الزينة وزيادة المساحات الخضراء التي تقلل من التلوث والانبعاثات الكربونية وتحافظ على البيئة تعميقًا لقيم الولاء والانتماء.

سرعة الانتهاء من رفع كفاءة المدارس

ووجه محافظ أسيوط بسرعة الإنتهاء من رفع كفاءة المدارس على مستوى المراكز والمدن والأحياء والقرى والتأكد من جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد مع ضرورة الانتهاء من جميع أعمال الصيانة والنظافة بالمدارس ورفع كفاءة الإضاءة والإنارة بها، وإحكام غلق أي فتحات بالأعمدة بمحيط المدارس وتغطية وعزل أي أسلاك أو كابلات كهربائية

كما شدد المحافظ على التأكيد على سلامة مقاعد التلاميذ وزجاج النوافذ وصيانة دورات المياه، بالإضافة إلى تطهير خزانات المياه حرصًا على صحة وسلامة وراحة التلاميذ والمعلمين والعاملين بها وسد أي عجز في الأثاث المدرسي والمقاعد والانتهاء من أعمال الطلاء والنظافة لتهيئة بيئة تعليمية صحية ونظيفة