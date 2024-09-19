تعليم أسيوط: جولات ميدانية لمتابعة استعدادات استقبال العام الدراسى الجديد (صور)

واصل محمود إبراهيم معوض مدير إدارة أسيوط التعليمية اليوم الخميس، جولاته الميدانية على مختلف مدارس حى شرق وغرب مدينة أسيوط للوقوف على الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسى الجديد 2024-2025 تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط ومحمد إبراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

التجهيزات النهائية لاستقبال العام الدراسي



تفقد مدير إدارة أسيوط التعليمية التجهيزات النهائية بمدرسة الخديجة يوسف الثانوية بنات بحى شرق وتابع أعمال النظافة والدهانات وزراعة الأشجار المثمرة بحديقة المدرسة وتركيب اللوحات الإرشادية وقوائم الفصول استعدادا لبدء العام الدراسى الجديد ورافقه خلال التفقد سها حسين مدير إدارة المدرسة.



ووجه مدير الإدارة الشكر لإدارة المدرسة والمعلمين والقائمين على أعمال التجميل بالمدرسة لتفانيهم فى العمل وحثهم على تحقيق الانضباط الشامل مع بدء الدراسة وانتظامها.



كما استكمل مدير عام الادارة جولاته بزيارة مدرسة الشهيد أحمد فايز الثانوية بنات ومدرسة طه حنفى الإعدادية بنين ومدرستى الوحدة العربية ودرية الحسينى ومدرسة ناصر الثانوية العسكرية مدرسة ناصر الإعدادية بنين وتفقد الفصول ومراجعة قوائم الطلاب، للتأكد من تقليل الكثافات واتباع التعليمات الوزارية المحددة لذلك، وأثنى خلال المتابعة على استعداد المدارس للعام الدراسي الجديد.



كما شهد مدير الإدارة تكرم الفائزين بالمركز الأول على مستوى الجمهورية والمركز الأول على مستوى المحافظة فى التفوق الكشفى بمدرسة درية الحسينى.

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