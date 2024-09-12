أفضل ماسكات للبشرة من الفواكه الصيفية

ماسكات للبشرة من الفواكه الصيفية، تُعد الفواكه الصيفية خيارًا مثاليًا لتحضير ماسكات طبيعية للعناية بالبشرة، إذ إنها غنية بالفيتامينات والمعادن والمضادات الأكسدة التي تعزز صحة البشرة وتمنحها إشراقة طبيعية.



أفضل ماسكات للبشرة باستخدام الفواكه الصيفية



أكدت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن الفواكه الصيفية أفضل وسيلة للعناية بالبشرة، من خلال استخدامها كماسكات، وهو ما تستعرضه في السطور التالية:

ماسك البطيخ والعسل

المكونات:

- 1/2 كوب من عصير البطيخ الطازج

- 1 ملعقة كبيرة من العسل

طريقة التحضير:

1. اخلط عصير البطيخ مع العسل جيدًا حتى يتجانس.

2. ضع الخليط على بشرتك واتركه لمدة 15-20 دقيقة.

3. اشطف وجهك بالماء الفاتر.

الفوائد:

يحتوي البطيخ على نسبة عالية من الماء، مما يساعد على ترطيب البشرة وإعادة نضارتها. بالإضافة إلى ذلك، يعمل العسل كمضاد للبكتيريا ويساهم في تجديد خلايا البشرة، مما يجعلهما مزيجًا ممتازًا لترطيب وتفتيح البشرة.



ماسك الافوكادو



ماسك المانجو والأفوكادو

المكونات:

- 1/2 مانجو ناضجة

- 1/2 أفوكادو

طريقة التحضير:

1. اهرس المانجو والأفوكادو حتى يتحولان إلى عجينة ناعمة.

2. ضع العجينة على الوجه واتركها لمدة 20 دقيقة.

3. اغسل وجهك بالماء الفاتر.

الفوائد:

تحتوي المانجو على فيتامينات A وC التي تعمل على تعزيز صحة البشرة وتحفيز إنتاج الكولاجين. أما الأفوكادو، فهو غني بالأحماض الدهنية والفيتامينات التي ترطب البشرة وتمنحها نعومة ومرونة.



ماسكات لنضارة البشرة



ماسك الفراولة والزبادي

المكونات:

- 1/2 كوب من الفراولة الطازجة

- 2 ملعقة كبيرة من الزبادي الطبيعي

طريقة التحضير:

1. اهرس الفراولة حتى تتحول إلى عجينة ناعمة.

2. امزج الفراولة مع الزبادي حتى يتجانس الخليط.

3. ضع الخليط على بشرتك واتركه لمدة 15 دقيقة.

4. اشطف وجهك بالماء الفاتر.

الفوائد:

تحتوي الفراولة على حمض الأسكوربيك (فيتامين C) الذي يساهم في تفتيح البشرة وتقليل التصبغات. كما أن الزبادي يحتوي على حمض اللاكتيك الذي يساعد في تقشير البشرة بلطف وتفتيحها.

ماسك الخوخ والليمون

المكونات:

- 1 خوخ ناضج

- 1 ملعقة صغيرة من عصير الليمون

طريقة التحضير:

1. اهرس الخوخ حتى يصبح ناعمًا.

2. امزج عصير الليمون مع الخوخ.

3. ضع المزيج على وجهك واتركه لمدة 15 دقيقة.

4. اشطف وجهك بالماء البارد.

الفوائد:

الخوخ يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة وتمنح البشرة إشراقة. عصير الليمون، من جهة أخرى، يحتوي على فيتامين C الذي يساعد في تقليل ظهور البقع الداكنة والتصبغات، مما يجعل هذا الماسك مناسبًا للبشرة التي تحتاج إلى تجديد.

ماسك التوت والعسل

المكونات:

- 1/2 كوب من التوت الطازج

- 1 ملعقة كبيرة من العسل

طريقة التحضير:

1. اهرس التوت حتى يصبح ناعمًا.

2. اخلط العسل مع التوت حتى يتجانس الخليط.

3. ضع المزيج على وجهك واتركه لمدة 20 دقيقة.

4. اشطف وجهك بالماء الفاتر.

الفوائد:

التوت غني بمضادات الأكسدة التي تقاوم علامات الشيخوخة وتمنع تلف خلايا البشرة. العسل، كما ذكرنا، يعمل على ترطيب البشرة وتجديد خلاياها، مما يجعل هذا الماسك مناسبًا للعناية بالبشرة الجافة أو المتعبة.