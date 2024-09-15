الأحد 15 سبتمبر 2024
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صحة ومرأة

وصفات طبيعية وسريعة المفعول، للعناية بالبشرة الباهتة

ماسكات طبيعية للعناية
ماسكات طبيعية للعناية بالبشرة،فيتو

العناية بالبشرة الباهتة، تعتبر البشرة الباهتة مشكلة شائعة تواجه العديد من الفتيات نتيجة لعوامل متعددة مثل التلوث، التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، الإجهاد، سوء التغذية، وقلة النوم.

وعلى الرغم من أن منتجات العناية بالبشرة التجارية يمكن أن تكون فعالة في بعض الأحيان، إلا أن الكثيرين يفضلون استخدام الماسكات الطبيعية التي تحتوي على مكونات آمنة ومتوفرة بسهولة في المنزل. 
 


أهم وأسرع ماسكات طبيعية للعناية بالبشرة

أوضحت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن الماسكات الطبيعية طريقة فعالة وآمنة لتحسين مظهر البشرة الباهتة واستعادة نضارتها، وتعتمد نتائج هذه الماسكات على الانتظام في استخدامها، بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي صحي والحفاظ على ترطيب البشرة وشرب كميات كافية من الماء يوميًا.

وتستعرض خبيرة العناية بالبشرة والجسم، في السطور التالية 

العناية بالبشرة من الطبيعة


1. ماسك العسل والليمون
الفوائد:
العسل معروف بخصائصه المضادة للبكتيريا والمهدئة، كما أنه يساعد في ترطيب البشرة بعمق ويعمل على تحسين مظهرها العام. أما الليمون فهو غني بفيتامين C الذي يساعد في تفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة.

طريقة التحضير:
- ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي.
- نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

اخلطي المكونات جيدًا ثم ضعي المزيج على وجهك واتركيه لمدة 15-20 دقيقة. بعد ذلك اغسلي وجهك بالماء الفاتر. يجب الحرص على استخدام هذا الماسك ليلًا، لأن الليمون يمكن أن يزيد من حساسية البشرة لأشعة الشمس.

 

2. ماسك الزبادي والشوفان
الفوائد:
الزبادي يحتوي على حمض اللاكتيك الذي يساعد في تقشير البشرة بلطف والتخلص من الخلايا الميتة، مما يجعل البشرة تبدو أكثر نضارة. الشوفان يعتبر مقشرًا طبيعيًا يساعد على إزالة الشوائب والتخفيف من الالتهابات.

طريقة التحضير:
- ملعقتان كبيرتان من الزبادي.
- ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون.

اخلطي المكونات حتى تحصلي على عجينة ناعمة. ضعي الماسك على وجهك واتركيه لمدة 15 دقيقة قبل أن تقومي بتدليكه بلطف بحركات دائرية لإزالة الخلايا الميتة. اغسلي وجهك بالماء الفاتر واستمتعي ببشرة ناعمة ومشرقة.

 

3. ماسك الأفوكادو وزيت الزيتون
الفوائد:
الأفوكادو غني بالدهون الصحية والفيتامينات مثل فيتامين E، مما يساعد على تغذية وترطيب البشرة. زيت الزيتون يحتوي على مضادات أكسدة قوية تساعد في تجديد خلايا البشرة وحمايتها من التلف.

طريقة التحضير:
- نصف ثمرة أفوكادو مهروسة.
- ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

اخلطي الأفوكادو المهروس مع زيت الزيتون جيدًا ثم ضعيه على وجهك واتركيه لمدة 20 دقيقة. بعد انتهاء المدة، اغسلي وجهك بالماء الدافئ. هذا الماسك مثالي للبشرة الجافة والباهتة، حيث يمنحها الترطيب والنعومة.

 

4. ماسك الخيار والنعناع
الفوائد:
الخيار يحتوي على نسبة عالية من الماء ويعمل كمرطب طبيعي يساعد في تهدئة البشرة المتعبة وتخفيف الانتفاخ. النعناع يضيف إحساسًا بالانتعاش وينشط الدورة الدموية في البشرة، مما يساعد على استعادة إشراقها.

طريقة التحضير:
- نصف خيارة مفرومة.
- بعض أوراق النعناع الطازجة.

اخلطي المكونات معًا في الخلاط حتى تحصلي على معجون ناعم. ضعي المزيج على وجهك واتركيه لمدة 15 دقيقة قبل شطفه بالماء البارد. سيمنحك هذا الماسك إحساسًا بالانتعاش ويعمل على تحسين مظهر البشرة الباهتة فورًا.

روتين العناية بالبشرة

5. ماسك الكركم والحليب
الفوائد:
الكركم يعتبر من أفضل المكونات الطبيعية المعروفة بخصائصه المضادة للالتهابات والبكتيريا. كما يعمل على تفتيح لون البشرة وتوحيد لونها. الحليب يحتوي على حمض اللاكتيك الذي يعمل كمقشر لطيف ويساعد في تجديد البشرة.

طريقة التحضير:
- ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم.
- ملعقتان كبيرتان من الحليب.

اخلطي المكونات معًا وضعي الخليط على وجهك واتركيه لمدة 10-15 دقيقة. بعد انتهاء الوقت، اغسلي وجهك بالماء الدافئ. يمكن تكرار هذا الماسك مرتين في الأسبوع لتحقيق أفضل النتائج.

6. ماسك القهوة والعسل
الفوائد:
القهوة تحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في تقشير البشرة وتحفيز تدفق الدم، مما يجعل البشرة تبدو أكثر نضارة وحيوية. العسل يساعد في الترطيب العميق ويعمل كمضاد للبكتيريا.

طريقة التحضير:
- ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة.
- ملعقة كبيرة من العسل.

اخلطي المكونات وضعي الماسك على وجهك مع تدليكه بلطف لمدة دقيقة أو دقيقتين. اتركيه لمدة 10 دقائق إضافية قبل شطفه بالماء الفاتر. سيساعد هذا الماسك على إزالة الخلايا الميتة وتحفيز تجديد خلايا البشرة.

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