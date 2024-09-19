لجنة بالأمم المتحدة: إسرائيل انتهكت معاهدة عالمية لحماية الأطفال في غزة

أفادت لجنة بالأمم المتحدة، بأنّ إسرائيل انتهكت معاهدة عالمية لحماية الأطفال في قطاع غزة.

وأضافت لجنة الأمم المتحدة، في نبأ عاجل لها عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها إسرائيل منذ السابع من أكتوبر في غزة كان لها تأثير كارثي على الأطفال.

وعلى الجانب الأخر استشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين الليلة، وأصيب آخرون إثر استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مدينة غزة.

استشهاد خمسة مواطنين

وأفادت مصادر طبية في القطاع لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، استشهاد خمسة مواطنين على الأقل وإصابة عدد آخر بجروح مختلفة، إثر استهداف الاحتلال لمنزل في شارع الثلاثيني بحي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر من العام الماضي، إلى 41,272، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، فيما بلغت حصيلة الإصابات 95,551، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.