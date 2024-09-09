مجلس الأمن القومي الأمريكي يزعم: حماس هي العقبة الرئيسية أمام وقف إطلاق النار بغزة

زعم المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، مساء اليوم الإثنين، إن حركة حماس لا تزال هي العقبة الرئيسية أمام التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وادعى كيربي: "الولايات المتحدة الأمريكية تحاول التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.. ومازال بإمكاننا بذل الجهد من أجل وقف إطلاق النار والعودة لمسار المفاوضات".

عرقلة التوصل لاتفاق يوقف النار في قطاع غزة

يشار إلى أن عائلات الأسرى الإسرائيليين، قالت مساء اليوم الإثنين، إن النصر الوحيد في الحرب على قطاع غزة هو عودة جميع الأسرى إلى ديارهم.

وبحسب الإعلام العبري، أشارت عائلات الأسرى الإسرائيليين إلى أن نتنياهو لم يفوت أي فرصة لعرقلة صفقة إعادة الرهائن من قطاع غزة.

وفي وقت سابق، قال يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، إنه يتعين على نتنياهو التوقف عن السياسة، وإبرام صفقة تبادل للمحتجزين، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

وتتصاعد الانتقادات بالداخل الإسرائيلي ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وسط اتهامه بعرقلة التوصل لاتفاق يوقف النار في قطاع غزة، ويطلق سراح المحتجزين الإسرائيليين.